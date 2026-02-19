La abogada Marcela García presentó una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro por los que denominó señalamientos contra la madre del niño Kevin Acosta, fallecido tras un accidente de bicicleta que complicó su padecimiento de hemofilia para el que al parecer no le habían sido entregados los medicamentos por parte de la Nueva EPS.

Le puede interesar: Estos son los requisitos para acceder a una matrícula gratis para pregrado en la UNAD

La jurista dijo que su propósito es defender a las mujeres cabeza de hogar, ante lo que considera un “ataque” inaceptable del jefe de Estado contra una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo.

Además, anunció la preparación de denuncias de carácter penal contra el mandatario.

Vea aquí: “Actúen con sensibilidad y respeto por el dolor ajeno”: procurador hace un llamado al presidente Petro y al ministro de Salud por el caso de Kevin Acosta

La abogada, quien contó haber sido sobreviviente de cáncer, expresó que uno de los puntos más críticos de la tutela, presentada de oficio y no en representación de la madre del pequeño, es la denuncia sobre la divulgación no autorizada de la historia clínica y datos médicos en el caso.

Ante lo que la accion constitucional exige el cese inmediato de los señalamientos públicos, el retiro de todos los datos médicos divulgados sin consentimiento y una rectificación de Petro.

Lea también: Medicina Legal confirmó que la jueza Vivian Polanía murió por una sobredosis de cocaína

Para García el presidente culpó públicamente a la madre del menor de edad fallecido, refiriéndose a traslados en bicicleta y una supuesta negativa a autorizar cirugías, lo cual ha causado un dolor adicional a la familia.