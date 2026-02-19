El Gobierno de Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, anunció un apoyo humanitario a Colombia a propósito de las emergencias registradas en Córdoba y otros departamentos por las lluvias. Sin embargo, esto fue rechazado por el Gobierno nacional, argumentando que aún no se han sobrepasado las capacidades para atender la situación.

El gobierno norteamericano informó en redes sociales que enviaría alimentos, kits de saneamiento de agua y suministros para refugios temporales.

Horas después, desde la Cancillería de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se aclaró que la cooperación internacional en casos de desastre solo se activa por solicitud formal del Gobierno nacional, y que, por ahora, la respuesta institucional está garantizada con capacidades propias.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, explicó que más que un rechazo a la ayuda humanitaria, es solo que se pueda establecer el cumplimiento de los procedimientos establecidos para solicitar cooperación internacional: “No es una ayuda que nosotros estemos pidiendo”, dijo en La FM.

“Hemos despachado más de 220 toneladas de ayuda. El sistema está funcionando”, agregó, asegurando que todo es articulado entre las entidades nacionales, así como con la Gobernación de Córdoba y alcaldías.

“En este momento el Estado colombiano tiene la capacidad de responder. Eso no quiere decir que la situación no pueda empeorar, pero hoy estamos en condiciones de atenderla... La asistencia que decidan enviar puede llegar. Lo que no hemos hecho es elevar un llamado internacional formal porque no se han superado nuestras capacidades”, añadió.

Las lluvias e inundaciones han afectado a más de 250.000 familias y dejado cerca de 72.000 viviendas con daños.