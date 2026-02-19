El contralor Carlos Hernán Rodríguez le reiteró al Gobierno su solicitud de revisar el saldo de $2,6 billones del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Fngrd, para atender la emergencia climática en Córdoba.

Leer también: El Gobierno Nacional realizará conciertos para apoyar a damnificados por lluvias en Córdoba y Urabá

Esto luego de que el presidente Gustavo Petro escribiera en su cuenta de X frente a la polémica propuesta de la inversión forzosa: “Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, ¿cómo creen que se va a financiar la emergencia climática? ¿Con los dineros para otras emergencias climáticas como propone el contralor?”.

A lo que el jefe del ente de control fiscal respondió: “La Contraloría ha solicitado claramente una revisión detallada y actualizada del saldo neto disponible de los $2,69 billones reportados en el Fngrd, luego de descontar valores comprometidos y obligados; esto le permite saber de qué recurso dispondrá de inmediato. Muy distinto”.

Esta semana la Contraloría activó un especial seguimiento a los recursos asignados y al Decreto de Emergencia Económica, para la atención de los damnificados y la recuperación de los daños ocasionados por las intensas lluvias de las últimas semanas.

En este sentido, requirió información a la Ungrd sobre el Plan de Acción Específico diseñado para la atención de la emergencia y la recuperación de las afectaciones causadas por la intensificación de las lluvias.

E instó a los entes territoriales a agilizar y asegurar la calidad del Registro Único de Damnificados y, junto con la Ungrd y la ciudadanía, adoptar medidas que garanticen atención oportuna y contratación transparente para superar la emergencia.

“Con base en el monitoreo de la Contraloría, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo reporta $1,69 billones disponibles y reservas presupuestales del 2025 cercanas a $1 billón, los cuales se pueden utilizar de forma inmediata, en la porción que no esté ya comprometida u obligada, realizando previamente y de común acuerdo con los contratistas, las modificaciones contractuales a que haya lugar”, indicó el organismo.

Importante: Gobernador de Córdoba pide que le permitan implementar Obras por Impuestos en los municipios afectados

Además, recordó que advirtió en 2023 a la Ungrd por la baja ejecución de recursos del Decreto 2113 de 2022 y ha mantenido un seguimiento estricto a su gestión fiscal, con 59 requerimientos formales realizados entre 2024 y 2025.

Por ello, anunció que “hará seguimiento al paquete de medidas tributarias que se ejecutará en el marco de la implementación del nuevo Decreto de Emergencia, advirtiendo que cada recurso que se recaude deberá ser destinados única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo, destinación y uso”.