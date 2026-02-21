Con un enfoque de corresponsabilidad y atención directa en territorio, la gestora social de Córdoba, Valeria Vega, lidera las jornadas de entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas por la emergencia ocasionada por los atípicos frentes fríos.

Leer más: Luto en la salsa: falleció el cantante Willie Colón; estaba hospitalizado en Nueva York

Esta movilización ha logrado integrar esfuerzos de la empresa privada, ciudadanos particulares y aportantes nacionales que se han sumado al llamado institucional en pro de 69 mil familias.

Vega enfatiza en que la suma de voluntades es el pilar de esta respuesta humanitaria.

“Córdoba no está sola y aquí estamos también apoyando. Empresas de nuestro departamento y personas particulares que aportan desde uno o dos mercados; todo es bien recibido para que logremos mitigar esta emergencia”, manifestó Valeria Vega, que en las últimas horas llevó ayudas humanitarias a las familias damnificadas en Caño Viejo Valparaíso, en San Pelayo; mientras que la Fundación Imat llegó a la vereda Berenjena en Cereté con kits de alimentos, aseo, hamacas y otros elementos esenciales. En ambos sectores aún el agua rodea las casas.

Ver también: “Había violencia antes por parte de David”: familiar de colombiana hallada muerta en un congelador en EE. UU.

También estuvieron en Cedro Cocido y El Cartucho, en el corregimiento de Leticia, zona rural de Montería, donde las familias permanecen incomunicadas.

“Gracias a que nosotros como comunidad, los mismos cordobeses nos hemos dado la mano, hoy podemos estar aquí trayéndole estas ayudas que esperamos sean de mucha bendición para cada uno de ustedes”, puntualizó la gestora social.