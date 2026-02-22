Una delegación del departamento de Sucre que integran 34 representantes de iniciativas productivas, organizaciones y procesos asociativos del territorio, participa desde el sábado en el Encuentro Internacional Ecoovida 2026 que se realiza en Cartagena y Turbaco (Bolívar).

De acuerdo con la gerente regional de Prosperidad Social Sucre, Ana Milena Álvarez Hernández, la delegación presenta una muestra de economía popular conformada por artesanías, producción agrícola, pecuaria, piscícola, turismo, agroindustrial, diseño y confección, gastronomía, entre otros, elaborados por comunidades, asociaciones y emprendedores que fortalecen el desarrollo local y la generación de ingresos en el departamento.

Agrega la funcionaria que la participación de las asociaciones y organizaciones en Ecoovida 2026 fortalece redes, promueve el intercambio de experiencias y facilita la construcción de soluciones colectivas para el territorio.

De la delegación de Sucre hacen parte 29 asociaciones de la ciudad de Sincelejo y de los municipios de Betulia, Tolú, San Antonio de Palmito, San Marcos, San Pedro, Majagual, Toluviejo, Galeras, Los Palmitos, Ovejas, Buenavista, San Benito, Sucre-Sucre, Corozal, San Onofre, Colosó y Coveñas.

Ecoovida 2026 es considerado el espacio de encuentro internacional más importante del año para el intercambio de saberes y experiencias de economías para la vida, y uno de los propósitos del encuentro que se extiende hasta este lunes 23 de febrero es fortalecerlo como plataforma de articulación y diálogo, y dinamizar el trabajo de las redes y organizaciones que impulsan el Pacto Internacional de Economías para la Vida.

Este encuentro nació en el año 2024 para promover la articulación de gobiernos, movimientos y organizaciones para fortalecer las economías sociales, solidarias, populares y comunitarias, impulsando la inclusión productiva y avanzando hacia modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro.

Además de los espacios académicos y técnicos, en Ecoovida habrá actividades culturales y comunitarias, y cerrará con la adopción de una declaración conjunta, que servirá como hoja de ruta para el fortalecimiento de las economías sociales y solidarias en América Latina y otros escenarios internacionales.