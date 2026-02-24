Sincelejo, la capital del departamento de Sucre, se sumó este lunes 23 de febrero a la jornada nacional de simulacro de verificación de votos de cara a los comicios que se realizarán el domingo 8 de marzo.

En todo el país habrá, de acuerdo con los reportes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 3.600 comisiones escrutadoras de las cuales 17 estarán en Sincelejo, por lo que hoy estuvieron en un simulacro que se efectuó en los nuevos auditorios del Hotel Panorama, ubicado en la Avenida Las Peñitas, donde a partir del 8 de marzo, una vez sean cerradas las votaciones, estos funcionarios, en su mayoría integrantes de la Rama Judicial, iniciarán sus labores.

La delegada departamental de la Registraduría en Sucre, Kelly María Manotas Llinás, y el registrador especial Jesús Valverde, estuvieron presentes en el simulacro de escrutinio.