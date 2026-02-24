Luego de dos días de haberse registrado la aparición, pero muerto, del primero de los cuatro cobradiarios residenciados en el sector El Cinco, de Sincelejo, y que estaban desaparecidos, la Policía en Sucre se pronunció.

Leer más: Trágico accidente en bulevar de Simón Bolívar: adulta mayor muere tras ser arrollada por una ‘mula’

Lo hizo en la mañana de este martes 24 de febrero a través de un comunicado en el que le informa a la opinión pública que el domingo 22 de febrero a las 6:10 de la mañana fue hallado en zona rural del municipio de Sincelejo, el cuerpo sin vida de Camilo Andrés Villegas Ramírez y “en las últimas horas”, es decir, ayer lunes 23 de febrero, fueron hallados los cadáveres de David Esteban Bohórquez Franco, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, en el municipio de San Antonio de Palmito (Sucre) y el de Jhonatan Villegas Ramírez, ubicado a las 2:35 de la tarde en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba).

Una cuarta persona identificada como David Anaya Guevara sigue desaparecida, por lo que la Policía informa que “mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente y todas las capacidades institucionales para su ubicación”.

Agrega la institución que los cuatro cobradiarios “habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba”, sin embargo, todos habitaban el sector El Cinco, de donde salieron desde el viernes y sus familias no volvieron a tener información sobre sus paraderos hasta que los hallaron sin vida.

Ver también: Bajó el precio del queso, pero crece preocupación entre gremio ganadero

La Policía Nacional ya conformó un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y Gaula, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

Invita además a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables, a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.

En el comunicado la Policía no se refiere a una comunicación que circula en redes sociales a nombre de un grupo armado ilegal que habla de estos hechos que, por demás, se los atribuye a otra organización similar y que vincula también a miembros del Gaula.