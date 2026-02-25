Luego de varios días de trabajo y gracias a que el nivel de las aguas que inunda a varios sectores de la ciudad de Montería ya ha ido disminuyendo, la empresa Afinia logró energizar algunas zonas.

De acuerdo con el más reciente de los reportes, el servicio de energía ya fue restablecido en su totalidad en los barrios El Poblado y El Dorado, mientras que en la Urbanización Vallejo solo el 80% tiene energía.

Adicional a ello, el barrio Canaán es el único sector que se encuentra desenergizado en su totalidad por riesgo eléctrico debido a que la zona aún presenta altos niveles de agua.

Afinia con su personal y equipos especiales sigue atenta y disponible las 24 horas del día para seguir trabajando en la normalización segura del servicio de energía en el departamento de Córdoba, en especial en la ciudad de Montería, una vez las condiciones lo permitan.

