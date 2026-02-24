El servicio de alcantarillado, uno de los que se vio afectado en la margen izquierda de la ciudad de Montería por cuenta de las inundaciones ocasionadas por los frentes fríos, aún no ha sido restablecido en su totalidad.

Operarios de la empresa Veolia trabajan de forma acelerada en la reactivación total del servicio que se afectó porque la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Dorado fue impactada.

Los equipos de la compañía han trabajado sin descanso en las últimas jornadas para recuperar la estación, que fue gravemente afectada, debido a que el nivel del agua alcanzó un registro de aproximadamente 1.20 metros por encima del nivel de desplazamiento de las estructuras, cifra nunca antes vista en los 26 años de operación de Veolia en la ciudad de Montería.

El fenómeno climático impactó de manera crítica los sistemas eléctricos sensibles de la estación, incluyendo transformadores, tableros de control, circuitos principales y la planta generadora de energía.

La expectativa de Veolia es poder reiniciar las operaciones de la estación en las próximas horas.

El gerente general de Veolia Montería, Uriel García Pereira, expresó que “nosotros comenzamos a trabajar en la estación incluso antes de que los niveles bajaran, todavía con el nivel a la cintura comenzamos a hacer evaluaciones, inspecciones en el sitio y, en la medida en que las condiciones fueron mejorando, fuimos accediendo con personal, con los equipos, para ir adelantando todo lo que se pudiera. Es cierto que la inundación fue muy grande, 1.20 metros de profundidad de agua por encima del piso, eso nunca había ocurrido en la ciudad, sin embargo, nos estamos reponiendo, para asegurar la recuperación de la zona, siguiendo los lineamiento del alcalde Hugo Kerguelén”.

Con esta reactivación buscan controlar el alcantarillado del sector y también acelerar el retorno de los habitantes de la zona.