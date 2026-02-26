Una fuerte controversia sacude los círculos judiciales y náuticos de La Heroica. La razón de ello es una denuncia formal intstaurada ante la Dirección General Marítima (DIMAR) contra el abogado litigante Wilman Herrera Imitola, por un presunto abordaje ilegal y temerario a una de las boyas de señalización que custodian el canal de acceso frente a la Sociedad Portuaria de Cartagena.

El ‘Show’ en la boya

Los hechos, se remontan al pasado 7 de julio de 2025, pero han cobrado relevancia tras la radicación de la denuncia por hechos que quedaron registrados en un video difundido a través de la cuenta de Instagram @laesquinacartagena. En el material audiovisual se observa al profesional del derecho trepado encima de la boya de señalización marítima, sin chaleco salvavidas, sin equipos de flotación y sin autorización alguna.

La denuncia que EL HERALDO conoció califica el acto como un ‘show mediático de circo’ y advierte que la maniobra no solo puso en riesgo la vida humana en el mar, sino también la integridad de un equipo tecnológico esencial para la seguridad de buques mercantes y turísticos que ingresan al puerto.

Un abogado en aguas turbulentas

Lo que más ha indignado, según la denuncia, es la calidad profesional del presunto infractor. Herrera Imitola, es un conocedor de la ley por ser abogado litigante. Según el documento radicado ante la DIMAR, el abogado actuó con “dolo y voluntad manifiesta”, pues en su ejercicio profesional ha litigado ante la misma autoridad marítima que hoy debe investigarlo.

“Se considere como agravante su condición de abogado y la publicidad en redes sociales dada al acto censurable, con lo cual normaliza y promueve conductas censurables de mal ejemplo en la ciudadanía”, reza en uno de los apartes de la denuncia.

Piden sanciones ejemplares

La denuncia fue presentada bajo anonimato por temor a represalias, pues se manifiesta que el perfil público del jurista y su influencia en ciertos sectores populares en especial entre habitantes de la calle, con lo que justifican el carácter anonimato del suscribiente de la denuncia. “Nadie se arriesga a recibir una puñalada de manera imprevista en la calle”, se lee en la denuncia.

La acción sigue viva

A pesar de que el suceso ocurrió hace siete meses, la ley colombiana (CPACA) establece que la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas caduca a los tres años, por lo que la DIMAR tiene plena potestad para abrir el pliego de cargos contra el abogado Herrera. Igualmente, también por estos mismos hechos, fue denunciado ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, donde piden que se le imponga una sanción ejemplar que considere el agravante de la publicidad dada al acto y el mal ejemplo para la ciudadanía, por ser estas conductas que degradan el ejercicio de la abogacía, reza en la denuncia.