Ante el objetivo de fortalecer la presencia del Estado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Dirección General Marítima (Dimar) incorporó a sus capacidades el bote insular ARC ‘Isla San Andrés’.

De acuerdo con la entidad, esta moderna unidad tiene la capacidad de realizar investigaciones científico marinas; levantamientos batimétricos; búsqueda y rescate; inspecciones costeras; el control de actividades marítimas y náuticas, y aportará datos esenciales para la seguridad de la navegación.

Es de resaltar que este bote está diseñado por la firma estadounidense Safe Boats International, y fue construido en Colombia por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).

El bote insular cuenta con tecnología de última generación equipada con ecosonda multihaz. En detalle, su configuración permite permanecer hasta cinco días continuos en el mar y capacidad para seis tripulantes, tiene una autonomía de hasta 900 millas náuticas y alcanza una velocidad de hasta 25 nudos.

Detalles de su inauguración

En el muelle de la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla (Egsai), se realizó la ceremonia presidida por el Director General Marítimo, señor Almirante John Fabio Giraldo Gallo, quien en su discurso destacó:

“La llegada del ARC ‘Isla San Andrés’ simboliza el compromiso de DIMAR con una presencia sólida, científica y operativa en la zona insular y marítima del Caribe, siendo una herramienta estratégica para proteger la vida humana en el mar, fortalecer la investigación y acompañar a nuestras comunidades costeras e insulares en su desarrollo sostenible”, expresó.

Por otro lado, se conoció que la madrina del nuevo bote es la señora Zoraida Álvarez Valencia. Mientras tanto, la ceremonia de bautizo y bendición de la unidad estuvo a cargo del Señor Presbítero John Hebert Rojas Ortega.

El comandante de esta nueva unidad es el Teniente de Fragata Juan Camilo Suárez Montes, quien, junto a la tripulación, trabajará en coordinación con la Capitanía de Puerto de San Andrés para contribuir a la consolidación del propósito institucional de construir un país marítimo.