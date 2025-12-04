La Alcaldía de Barranquilla informó en la mañana de este jueves 4 de diciembre que junto a la Policía y Fiscalía logró la incautación de 500 kilos de pólvora que iban a ser comercializada en la ciudad.

Leer también: Un hombre muerto y otro herido dejó ataque sicarial en el barrio Villa Estadio

El informe señala que en el centro de la capital del Atlántico se encontraron alrededor de 2.000 volcanes de pólvora, mientras que en un taller de pintura automotriz en el barrio Montes, en medio de un allanamiento, se encontraron más de 450 kilos de pólvora.

Alcaldía de Incautación de pólvora en Barranquilla.

El Distrito informe que esto se logró a través del ‘Plan Navidad’ y que el material incautado fue puesto a disposición de la Inspección de Policía y será destruido de manera inmediata por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla.

“La Alcaldía de Barranquilla continuará realizando articulaciones para las actividades preventivas y operativas contra la pólvora, el licor adulterado y de contrabando, promoviendo la sana convivencia”, se lee en el comunicado.

Importante: Refuerzan controles contra la pólvora y las bebidas adulteradas en Barranquilla

El ‘Plan Navidad’ también incluye acciones de prevención en distintos puntos de la ciudad, invitando a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los peligros del uso de pólvora, así como promoviendo la denuncia de lugares no autorizados que vendan productos pirotécnicos.