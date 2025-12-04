Para garantizar la integridad de las personas durante el Día de las Velitas, las autoridades han intensificado las acciones contra la producción y distribución de licor adulterado, así como el almacenamiento de pólvora en distintos sectores de la ciudad.

En ese sentido, la Policía Metropolitana dio a conocer que en medio de una diligencia de allanamiento este miércoles se identificó una fábrica ilegal de licor que operaba dentro de una bodega sin razón social, ubicada en la calle 131 con carrera 14A, en barrio Ciudad Caribe de B/quilla.

Según el reporte de las autoridades, entre los elementos incautados se encuentran dos tanques de almacenamiento de alcohol, con capacidad para 10 litros cada uno.

A su vez, fue incautada una máquina envasadora, 9 mil botellas de diferentes capacidades, 20 mil tapas, mil estampillas y 2 mil sellos de seguridad de marcas.

La fuerza pública sugirió evitar este tipo de productos para prevenir intoxicaciones graves. Algunas señales comunes de licor adulterado pueden ser: “tapas defectuosas o mal selladas, botellas con imperfecciones y color u olores extraños del producto”.

Por otro lado, las autoridades también han reforzado los controles contra la venta ilegal de pólvora mediante actividades de registro y control a vehículos.

Durante un operativo adelantado en días pasados, la Policía logró incautar 20 mil unidades de pólvora tipo volcán, que representa un grave riesgo para la salud de los ciudadanos y los menores de edad.

Sumado a esto, desde el Distrito se ha ofrecido una recompensa de hasta $2 millones por información que permita la identificación de puntos ilegales de venta de elementos pirotécnicos como ‘matasuegra’, tiro de mecha, cebollita, chispitas, silbador, cohetes, volcanes, torpedo, mecha, ‘traki traki’, bengala y buscapié.

Adicionalmente, aquellos que deseen hacer una denuncia por venta ilegal de pólvora pueden llamar a las líneas de atención 123 de la Policía Nacional; y para casos de quemaduras o intoxicación se puede llamar a la línea 195 de la Secretaría de Salud.

Alerta amarilla para la red hospitalaria

El Distrito declaró la alerta amarilla en toda la red hospitalaria para priorizar la atención integral a pacientes afectados por pólvora, intoxicación alimentaria o bebidas adulteradas.

Si se presenta un siniestro por lesión con pólvora, los ciudadanos deben acercarse al centro de salud más cercano; cubrir el área afectada con una toalla húmeda y limpiar y evitar la aplicación de lociones o cremas en el área afectada.

En caso de intoxicación por ingesta de fósforo blanco, revise la vía aérea y evite provocar el vómito.