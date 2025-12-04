En la noche de este miércoles 3 de diciembre se registró un nuevo ataque sicaral en el municipio de Soledad. El sonido de las balas alertó a la comunidad del barrio Villa Estadio, donde un hombre murió y otro resultó gravemente herido.

Según las autoridades, las víctimas se encontraban en la calle 70 con carrera 14, cuando fueron interceptados por sicarios que se movilizaban en una motocicleta marca Bóxer de color negra, que al parecer, no portaba la respectiva placa.

Uno de los hombres falleció en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado hasta Clínica Los Almendros, donde recibe atención médica.

La víctima fatal fue identificada como Elvis Cervantes Camargo, y el herido responde al nombre de Víctor Alfonso Cervantes.

Se conoció que Elvis y Víctor serían familiares, quien se dedicaban al oficio de llanteros.

Por el momento, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra en el lugar adelantando investigaciones para dar con el paradero de los sicarios.