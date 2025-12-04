La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que desde la mañana de este jueves 4 de diciembre está activo el plan especial de seguridad para el partido entre Junior y América de Cali, que se disputará a las 8.35 de la noche.

Leer también: Hinchas visitantes no ingresarán al partido entre Junior y América en el Metropolitano

La institución armada indicó que para este encuentro se dispondrá un despliegue conformado por más de 1.000 hombres y mujeres policías, ubicados en anillos internos y externos, controles de acceso, patrullajes motorizados, puntos de registro y vigilancia en los alrededores del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, además de un acompañamiento especial a las barras de ambos equipos.

“El operativo contará con el apoyo coordinado de las diferentes especialidades de Policía, que fortalecerán la capacidad preventiva, operativa y de reacción durante todo el dispositivo. Su presencia permitirá mantener una supervisión constante, garantizar el control del entorno y responder oportunamente ante cualquier situación que pueda afectar la seguridad del evento”, se lee en el comunicado.

Además, la Policía tendrá el despliegue de un dron que realizará sobrevuelos con transmisión en tiempo real hacia el Puesto de Mando Unificado “permitiendo identificar aglomeraciones, comportamientos inusuales o situaciones de riesgo”.

También habrá vigilancia desde el helicóptero Halcón antes, durante y después del encuentro.

Importante: Junior vs. América: con fe, alma y corazón

Las recomendaciones de la Policía a los asistentes al estadio son: llegar con anticipación para evitar congestiones, portar únicamente los elementos permitidos, atender las indicaciones del personal uniformado, evitar el consumo excesivo de alcohol y abstenerse de ingresar objetos que puedan representar un riesgo para la convivencia.

Policía Metropolitana de Barranquilla Imagen referencial de operativos de seguridad en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este dispositivo ha sido diseñado para que los asistentes disfruten del evento futbolero en un ambiente de convivencia, tranquilidad y seguridad. Reafirmó además el compromiso institucional con la protección de las familias y el desarrollo pacífico del espectáculo deportivo.

La Policía Nacional recuerda que cualquier situación que afecte la seguridad o la convivencia puede ser reportada a la Línea Contra el Crimen 3178965523 y a la línea de emergencias 123.