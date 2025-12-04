El Distrito de Barranquilla ha extremado las medidas de seguridad de cara al definitivo duelo entre Junior y el América de Cali, que se disputará en la noche de este jueves y podría definir la clasificación de los rojiblancos a la final del Fútbol Profesional Colombiano.

La mañana de este miércoles, las diferentes dependencias que conforman la Comisión Local de Fútbol se reunieron para evaluar las medidas de seguridad a implementar, teniendo en cuenta la relevancia del partido y los antecedentes inmediatos registrados en esta clase de encuentros, más en esta instancia definitiva de los cuadrangulares.

Es por ello que la primera medida decretada, luego de escuchar los argumentos de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como de la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue decretar la medida de “cierre de fronteras”, por la cual la barra del América de Cali, en especial la denominada ‘Barón Rojo’, no podrá ingresar al estadio Metropolitano y no se le permitirá tampoco el paso al recinto a los aficionados que porten camisetas, emblemas y uniformes alusivos al cuadro escarlata.

Dispositivo de seguridad

De otro lado, la presencia de uniformados antes, durante y después del partido estará garantizada por el despliegue de más de mil efectivos de las fuerzas de seguridad del estado.

Se espera que haya alrededor de 950 agentes de la Policía Metropolitana de Barranquilla custodiando el cuadrante del estadio Metropolitano, repartidos en tres anillos de seguridad para fortalecer la prevención de cualquier alteración del orden público que afecte a los hinchas que asisten a ver el espectáculo, así como a las personas que viven en los alrededores del escenario deportivo.

Por otra parte, la presencia de uniformados será reforzada con cerca de 300 efectivos del Ejército Nacional, los cuales se encargarán de adelantar labores de patrullaje preventivo en diferentes zonas aledañas al ‘Coloso de la Ciudadela’. Además, el estadio estará vigilado por 140 cámaras de seguridad.

PMU y apertura de puertas

Según las previsiones del plan de contingencia para el partido, se tiene contemplado que en el estadio se instale un Puesto de Mando Unificado (PMU) a las 4:00 p. m. Una vez verificados todos los protocolos, se espera que la apertura de puertas sea sobre las 4:30 p. m. para evitar aglomeraciones y permitir que todos los asistentes realicen su ingreso sin contratiempo.

Igualmente, teniendo en cuenta la época del año, se recuerda a los aficionados que el ingreso de pólvora se encuentra prohibido.

