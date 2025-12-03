La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que para este fin de semana por el Día de las Velitas se han intensificado las acciones de protección de la integridad de las personas en todos los sectores de la ciudad.

De esta manera, a través de la Secretaría de Salud se declaró la alerta amarilla en toda la red hospitalaria con el fin de garantizar que las instituciones de salud, tanto públicas, privadas y mixtas, prioricen la atención integral a pacientes que se vean afectados por lesiones con pólvora, intoxicación alimentaria, intoxicación con bebidas adulteradas, entre otras enfermedades que se puedan presentar en esta época decembrina.

También, la administración distrital invitó a la protección de los menores de edad, quienes son los más afectados por quemaduras con estos artefactos.

Sumado a esto, se ofreció una recompensa de hasta 2 millones de pesos por información que permita la identificación de puntos ilegales de venta de elementos pirotécnicos como ‘matasuegra’, tiro de mecha, cebollita, chispitas, silbador, cohetes, volcanes, torpedo, mecha, ‘traki traki’, bengala y buscapié.

El uso, fabricación y comercialización de la pólvora y productos pirotécnicos en Colombia están prohibidos bajo la Ley 2224 de 2022 y el Decreto 2174 de 2023, vigentes a nivel nacional.

Así las cosas, aquellos que deseen hacer una denuncia por venta ilegal de pólvora, puede llamar a las líneas de atención 123 de la Policía Nacional; si nota casos de trabajo, explotación o mendicidad infantil, puede comunicarse a la línea 141 del Bienestar Familiar y para casos de quemaduras o intoxicación, llame a la línea 195 de la Secretaría de Salud.

En caso de presentarse un siniestro por pólvora, los ciudadanos deben acercarse al centro de salud más cercano; cubrir el área afectada con una toalla húmeda y limpiar y evitar la aplicación de lociones, cremas, aceites o cualquier sustancia en el área afectada.

El Distrito puso de presente que: “si se presenta algún caso de intoxicación por ingesta de fósforo blanco, revise la vía aérea, evite provocar el vómito, evitar que la persona afectada ingiera cualquier líquido y diríjase a una institución de salud cercana. Por otro lado, se recomienda comprar licor en lugares autorizados para evitar intoxicaciones”.

Otras recomendaciones