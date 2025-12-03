El proceso de nulidad electoral en contra del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, fue asumido por el magistrado Óscar Wilches Donado, que hace parte del Tribunal Administrativo del Atlántico.

EL HERALDO conoció un auto que fue emitido este martes por el mencionado tribunal, a través del cual se habilita un término de cinco días para que la parte demandada se pronuncie frente a una medida cautelar de suspensión del acto de designación de Barrios Torres como rector.

La decisión de conceder este término privilegia la aplicación del artículo 233 del CPACA, cuyo propósito es “materializar la protección del derecho a la defensa” y garantizar el debido proceso, antes de emitir la decisión de fondo sobre la medida cautelar.

Una vez finalizado el mencionado plazo, Wilches Donado tendrá la potestad y la responsabilidad de emitir la decisión que definirá sobre la continuidad de Barrios en su cargo, mientras se resuelve la demanda de nulidad electoral.

Cabe recordar que la acción judicial fue presentada por el gobernador Eduardo Verano con el objetivo de que se decrete la nulidad del acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico para designar a Barrios Torres como rector.

La solicitud se encuentra sustentada en una serie de irregularidades en el cumplimiento de los requisitos, confirmadas recientemente por el rechazo de la autenticidad de una certificación académica por parte de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.

Para sustentar la petición, Verano recordó que Barrios Torres presentó varias certificaciones que acreditaban su experiencia como docente, entre ellas de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.

Desde la Jefatura de Talento Humano de la institución se comunicó al Comité de Credenciales sobre la veracidad de la certificación. Sin embargo, semanas después, el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca señaló que dicha certificación es “completamente falsa”.

También se expuso que el mencionado acto administrativo es nulo debido a que se incurre en la causal de falsa motivación, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico tomó la decisión de designar a Leyton Barrios Torres basándose en “la evaluación de un conjunto de información documental revisado por el Comité de Evaluaciones de la Universidad del Atlántico que incluía una certificación de la experiencia aportada por la Corporación Universitaria Empresarial Salamanca”.

Es de anotar que, en concepto de Verano, la rectoría de Barrios es “insostenible” en razón a la respuesta que recibió de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca sobre la falsedad del certificado que fue adjuntado en su hoja de vida para sustentar su experiencia como docente.

Es de anotar que desde la corporación universitaria se informó al Consejo Superior que se pudo determinar “de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad, ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida, toda vez que el contenido aportado no corresponde con la realidad administrativa, ni documental de esta organización”.