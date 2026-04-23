El alcalde Alejandro Char anunció la incorporación de los primeros 42 buses nuevos al Transporte Público Colectivo (TPC), como parte de un plan que contempla la entrada en operación de 100 vehículos durante este año.

“Empezamos a cambiar la flota del Transporte Público Colectivo en Barranquilla, buses con aire acondicionado. Entregamos los primeros 42 buses, de los 100 que tendremos en operación este año”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X, donde destacó que se trata de vehículos modernos con tecnología diésel Euro 6 que mejorarán la experiencia de más de 12.000 usuarios diarios.

La iniciativa, que supera los 60.000 millones de pesos de inversión, hace parte de una estrategia para modernizar el sistema de transporte colectivo y alinearlo con el crecimiento de la ciudad. Según Char, este avance representa “un cambio trascendental” en la movilidad urbana. “La idea es transformar todo el sistema colectivo, como ya lo hemos hecho en Transmetro. En junio llegará el resto de buses hasta completar 100, y el próximo año proyectamos adquirir 300 más”, afirmó.

El alcalde también subrayó que esta renovación ha sido posible gracias al aporte de los ciudadanos. “Es una inversión que se hace con recursos de los usuarios. Con $200 de cada tarifa se acumulan recursos y se logra financiación con la banca. La gente es la principal inversionista”, explicó.

Con la nueva flota, se espera no solo mejorar la comodidad y eficiencia del servicio, sino también ampliar la cobertura para atender a más de 540.000 pasajeros en Barranquilla y su área metropolitana una vez se complete la entrega total de los vehículos.

Más detalles

Los buses incorporados cuentan con tecnología diésel Euro 6, lo que permite reducir hasta en un 98% las emisiones de material particulado fino (PM2.5) frente a tecnologías anteriores, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y disminuir riesgos para la salud.

Además, están equipados con cámaras de seguridad, monitoreo de reversa, ventanería de seguridad, control lumínico y aire acondicionado con 46 difusores. Cada vehículo tiene capacidad para 65 pasajeros, incluye sistemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y validadores de pago con tarjeta SIBUS.

La flota, con carrocería Marcopolo y chasis MS Chevrolet, también se integra a herramientas tecnológicas como el RCC–SIBUS y el modelo de Factor de Calidad (FQ), que permiten optimizar rutas y mejorar la operación del sistema.

Como parte del proceso de modernización, cerca de 300 conductores han sido capacitados en conducción eficiente y manejo de esta nueva tecnología, fortaleciendo así la calidad del servicio.

La incorporación de estos buses marca un hito en el país y posiciona a Barranquilla como referente en la transformación del transporte público colectivo, con una apuesta que busca ser más eficiente, sostenible y centrada en las necesidades de los ciudadanos.