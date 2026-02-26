Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, entregó detalles sobre la reunión que sostuvo con los ministros del Interior y de Defensa, así como con la cúpula militar y de Policía, el registrador y el contralor, en una entrevista con 6AM W.

Durante la entrevista, el jefe del Ministerio Público explicó que uno de los principales objetivos es enviar un mensaje de calma al país de cara a la jornada electoral.

“Vamos a acudir a la presencia de la estrategia comunicacional para llevar el mensaje de que el evento (elecciones) no puede estar revestido de pugnacidad electoral, de discordia, de acusaciones y señalamientos, no podemos seguir calificando a nuestro contradictor como enemigo. Convocamos a la paz y a la tranquilidad”, expresó.

Garantías para los comicios

Al ser consultado sobre si existen garantías suficientes para las elecciones, respondió sin dudar:

“Sí, categóricamente. Vamos a tener elecciones en tranquilidad, no nos vamos a dejar doblegar por quienes quieren instaurar el caos y la anarquía. Los colombianos tendrán el resultado que ellos mismos determinen acudiendo en forma masiva a las urnas”.

Además, el procurador aseguró que la capacidad tecnológica para el proceso electoral se encuentra lista y que, en los territorios donde se han emitido alertas tempranas, ya se han desplegado unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía con el propósito de brindar seguridad a la ciudadanía.

También, señaló que más de 10.000 funcionarios de la Procuraduría estarán presentes en todo el país acompañando el desarrollo de la jornada, en lo que denominó un servicio a la paz electoral.

Competencias institucionales

Por otro lado, sobre el encuentro con los órganos de control y representantes de distintas ramas del poder público, Eljach destacó la solidez institucional del país.

“Tenemos instituciones muy bien diseñadas desde hace 100 años. Entonces cada uno tiene unas competencias”.

En ese sentido, recordó que el contralor ejerce vigilancia fiscal y seguimiento al manejo de los recursos públicos; el registrador lidera la organización de las elecciones y la identificación de los ciudadanos; mientras que la Procuraduría vela por el cumplimiento del orden jurídico y porque los servidores públicos no incurran en participación indebida en política.

Y añadió que, aunque cada entidad tiene funciones definidas, pueden articular esfuerzos para garantizar un propósito superior como lo son las elecciones.

Respuesta a cuestionamientos

Frente a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en que no existirían garantías electorales pese a la reunión sostenida entre ministros y organismos de control, Eljach manifestó que cualquier declaración anticipada sobre el resultado o las condiciones del proceso no corresponde a una verdad comprobada.

También salió en defensa del Formulario E-14, documento clave en el escrutinio, al afirmar que ha sido utilizado en múltiples procesos electorales y constituye un soporte fundamental.

“El E14, resultado del acto de ir a votar, tiene la realidad en un documento público con testigos que lo hicieron”.