Este miércoles 25 de febrero, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, lanzó una dura acusación contra el Gobierno nacional sobre la extinción de dominio.

Valencia aseguró que el Gobierno revivió la extinción de dominio express en siete departamentos afectados por la temporada de lluvias, una medida que se da en el marco de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo.

“El Gobierno revivió la extinción de dominio express en los siete departamentos afectados por la emergencia económica. Aprovecharon las inundaciones para eliminar la fase judicial de los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio express”, expresó Paloma.

Asimismo, la congresista explicó que, de aprobarse la medida, en menos de 15 días la Agencia Nacional de Tierras podría adjudicar predios a terceros sin indemnización y sin intervención judicial.

Valencia presentó además el decreto 0174 del Ministerio de Agricultura “por el cual se adoptan medidas para la reubicación, relocalización, temporal o definitiva de unidades de producción agropecuaria y activos rurales, necesarias para el reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente, en el marco de la Emergencia Económica y Social declarada mediante Decreto 150 de 2026″.

Aprovecharon las inundaciones para eliminar la fase judicial de los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio… pic.twitter.com/ruw9EmOlUH — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 25, 2026

Según la política uribista, el Gobierno Petro “dice que los propietarios pueden demandar la decisión, pero eso tomará años y, mientras tanto, otros ocuparán los predios. La Corte Constitucional tumbó en 2024 la extinción de dominio express y, en el proyecto de jurisdicción agraria, mantuvimos la fase judicial de los procesos más importantes. Están rompiendo los acuerdos. Esto pone en riesgo la propiedad rural en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó”.

Por otro lado, Valencia anticipó que pedirá a la Corte Constitucional que deje sin efecto lo que considera “un atropello”. Y, además, con documentos en su poder, la candidata también denunció que la Agencia Nacional de Tierras podría comprar predios de forma acelerada.

“En un solo acto realizarán un proceso que normalmente dura meses para determinar la viabilidad técnica del predio. Esto es un boquete para todo tipo de corrupción”.

La dirigente agregó que este mismo mes “denuncié cómo estarían cobrando el 10 % de comisión en las compras de predios en la Agencia Nacional de Tierras a través de contratos de mandato”.

Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura no se ha pronunciado ante las graves acusaciones de Valencia, quien ha sido un crítico constante de varias políticas del gobierno de Gustavo Petro ante la Corte Constitucional.

También, recientemente, celebró que la Corte dejara sin efecto las facultades especiales que el Gobierno había otorgado al Ministerio de Agricultura para remover administradores de tierras.

“¡Logramos otra victoria contra los abusos del gobierno Petro! Gracias a mi demanda, la Corte tumbó las facultades que quería usar Minagricultura para perseguir a los gremios del agro”, escribió Valencia en cuenta de X.

Para la congresista, estas facultades buscaban remover administradores y representantes legales, suspender personerías jurídicas, imponer multas diarias y exigir la entrega de toda la información financiera. “Era un ataque a la independencia del sector agropecuario”.

Finalmente, Valencia ha sido quien presentó la demanda contra la reforma pensional del Gobierno Petro por errores de procedimiento, y actualmente la iniciativa aprobada por Senado y Cámara se encuentra en revisión en la sala plena de la Corte Constitucional.