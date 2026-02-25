La Registraduría expone este miércoles como ya lo había venido anunciando previamente el código fuente de los ‘softwares’ de preconteo y escrutinio de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

Esto, indica la entidad de la Organización Electoral, “dentro del compromiso institucional de integridad y transparencia”.

Al evento asistente observadores de las misiones internacionales, representantes de los entes de control, auditores de agrupaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos y medios de comunicación del país.

MOE y Procuraduría/Cortesía

Al respecto, la Misión de Observación Electoral, MOE, explicó que “este proceso permite que auditores de partidos y observaciones electorales puedan revisarlo en detalle y levantar alertas si es necesario”.

Precisa además la organización que el código no se muestra al público en general para evitar alteraciones a la seguridad electoral.

MOE y Procuraduría/Cortesía

“La MOE está atenta a que se den todas las garantías de seguridad y transparencia en el proceso electoral”, concluye la Misión.

Entre tanto, el procurador general, Gregorio Eljach, se reúne con el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez; la cúpula militar y de Policía; el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el registrador Hernán Penagos, en el marco del Plan Democracia, de cara a las elecciones del 8 de marzo.