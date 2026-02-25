El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se destaca como una entidad fundamental, ya que su misión principal es la protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Debido a esta relevancia, existe un interés constante por parte de la ciudadanía para integrarse a sus equipos de trabajo, lo que ha llevado a la institución a formalizar procesos de captación de talento humano a través de herramientas digitales accesibles para todos.

Para facilitar este acercamiento entre los profesionales y la entidad, el ICBF cuenta con un sistema centralizado conocido como el portal del Banco de Hojas de Vida. El proceso para los aspirantes inicia con el registro formal en esta plataforma virtual, donde cada interesado debe generar un usuario y una contraseña personal.

Según la información oficial proporcionada por el Instituto, una vez habilitado el acceso, el ciudadano debe proceder a diligenciar un formulario exhaustivo que conformará su perfil profesional y su hoja de vida digital, la cual será la base para futuras búsquedas de perfiles según las necesidades de la institución.

En cuanto a los requisitos documentales, el proceso exige rigurosidad para garantizar la idoneidad de los servidores públicos. Es indispensable que los candidatos carguen en el sistema los soportes de sus estudios académicos y los certificados que acrediten su experiencia laboral previa.

Además, se solicita mantener la hoja de vida actualizada en todo momento. Un punto clave que los interesados deben considerar es que el seguimiento de las oportunidades laborales se realiza directamente en la página oficial del instituto, donde se publican las convocatorias activas que se ajustan a diversos perfiles profesionales y técnicos.

Finalmente, es importante entender que el camino hacia una vacante definitiva no depende únicamente del registro inicial. De acuerdo con lo establecido por el ICBF, la entidad encargada de liderar y supervisar los procesos de selección final es la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNS), lo que asegura que la elección de los nuevos funcionarios se realice bajo principios de mérito y transparencia.

¿ICBF, contratando bajo la Ley de Garantías?

Con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales ha nacido la polémica de que el ICBF ha violado la normatividad y continúa contratando. Frente a estos señalamientos, la entidad ha asegurado que ningún contrato ha sido suscrito por fuera de las excepciones previstas en la ley ni desconociendo los protocolos y certificados emitidos por las autoridades competentes.

“Los certificados de indisponibilidad emitidos a la entidad para publicar en la plataforma SECOP II sobre procesos contractuales previamente perfeccionados, fue realizada de manera transparente y conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. Las actuaciones contractuales cuentan con los soportes necesarios y reposan en los sistemas oficiales de contratación, disponibles para consulta pública”, justificaron.

Asimismo, reiteraron su disposición plena de “colaborar con cualquier requerimiento” de los órganos de control y de aportar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.