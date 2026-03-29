La Comisión Nacional del Servicio Civel (CNSC) dio inicio a la etapa de inscripciones del proceso de selección Territorial 12, con un total de 1.573 vacantes, en la modalidad ascenso e ingreso, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Risaralda.

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Informó la entidad que la etapa de inscripciones de 420 vacantes en la modalidad de ascenso, es decir, para los funcionarios de las entidades que hacen parte de este concurso de méritos y que quieran seguir avanzando profesionalmente dentro de la entidad a la que están vinculados, serán desde el 27 de marzo hasta el 7 de abril, en los siguientes niveles:

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM Profesional 4 Técnico 2 ALCALDÍA DE FUNZA Asistencial 10 Profesional 15 Técnico 3 ALCALDÍA DE PEREIRA Asistencial 2 Profesional 22 Técnico 23 ALCALDÍA DE PITALITO Asistencial 6 Profesional 1 Técnico 2 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asistencial 10 Profesional 34 Técnico 7 ALCALDÍA DE SOACHA Asistencial 8 Profesional 17 Técnico 13 ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO Asistencial 1 Profesional 8 Técnico 3 ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT Asistencial 7 Profesional 12 Técnico 4 ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA Asistencial 16 Profesional 25 Técnico 3 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS Profesional 2 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Asistencial 4 Profesional 40 Técnico 6 GOBERNACIÓN DE CALDAS Asistencial 14 Profesional 7 Técnico 2 GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Asistencial 10 Profesional 35 Técnico 9 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO Asistencial 2 Profesional 11 Técnico 5 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER Profesional 7 Técnico 5 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META Profesional 1 PERSONERIA MUNICIPAL DE MANIZALES Asistencial 2

¿Cómo inscribirse en las vacantes de ascenso general?