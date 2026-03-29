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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

La Comisión Nacional del Servicio Civel (CNSC) dio inicio a la etapa de inscripciones del proceso de selección Territorial 12, con un total de 1.573 vacantes, en la modalidad ascenso e ingreso, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Risaralda.

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Informó la entidad que la etapa de inscripciones de 420 vacantes en la modalidad de ascenso, es decir, para los funcionarios de las entidades que hacen parte de este concurso de méritos y que quieran seguir avanzando profesionalmente dentro de la entidad a la que están vinculados, serán desde el 27 de marzo hasta el 7 de abril, en los siguientes niveles:

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIMProfesional4
Técnico2
ALCALDÍA DE FUNZAAsistencial10
Profesional15
Técnico3
ALCALDÍA DE PEREIRAAsistencial2
Profesional22
Técnico23
ALCALDÍA DE PITALITOAsistencial6
Profesional1
Técnico2
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTAAsistencial10
Profesional34
Técnico7
ALCALDÍA DE SOACHAAsistencial8
Profesional17
Técnico13
ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIOAsistencial1
Profesional8
Técnico3
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOTAsistencial7
Profesional12
Técnico4
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVAAsistencial16
Profesional25
Técnico3
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDASProfesional2
GOBERNACIÓN DE BOLÍVARAsistencial4
Profesional40
Técnico6
GOBERNACIÓN DE CALDASAsistencial14
Profesional7
Técnico2
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDERAsistencial10
Profesional35
Técnico9
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICOAsistencial2
Profesional11
Técnico5
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDERProfesional7
Técnico5
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL METAProfesional1
PERSONERIA MUNICIPAL DE MANIZALESAsistencial2

¿Cómo inscribirse en las vacantes de ascenso general?

  • Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/territorial-12?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65  
  • Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/
  • Regístrese para establecer su usuario y la contraseña.
  • Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.
  • En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
  • Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
  • Tenga en cuenta que deberá pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia. Para este año, los valores son:
    • Para los niveles técnico y asistencial:  $58.400
    • Para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos: $87.550.
    • Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.