La Comisión Nacional del Servicio Civel (CNSC) dio inicio a la etapa de inscripciones del proceso de selección Territorial 12, con un total de 1.573 vacantes, en la modalidad ascenso e ingreso, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Risaralda.
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Informó la entidad que la etapa de inscripciones de 420 vacantes en la modalidad de ascenso, es decir, para los funcionarios de las entidades que hacen parte de este concurso de méritos y que quieran seguir avanzando profesionalmente dentro de la entidad a la que están vinculados, serán desde el 27 de marzo hasta el 7 de abril, en los siguientes niveles:
|AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM
|Profesional
|4
|Técnico
|2
|ALCALDÍA DE FUNZA
|Asistencial
|10
|Profesional
|15
|Técnico
|3
|ALCALDÍA DE PEREIRA
|Asistencial
|2
|Profesional
|22
|Técnico
|23
|ALCALDÍA DE PITALITO
|Asistencial
|6
|Profesional
|1
|Técnico
|2
|ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
|Asistencial
|10
|Profesional
|34
|Técnico
|7
|ALCALDÍA DE SOACHA
|Asistencial
|8
|Profesional
|17
|Técnico
|13
|ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO
|Asistencial
|1
|Profesional
|8
|Técnico
|3
|ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT
|Asistencial
|7
|Profesional
|12
|Técnico
|4
|ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA
|Asistencial
|16
|Profesional
|25
|Técnico
|3
|ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS
|Profesional
|2
|GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
|Asistencial
|4
|Profesional
|40
|Técnico
|6
|GOBERNACIÓN DE CALDAS
|Asistencial
|14
|Profesional
|7
|Técnico
|2
|GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
|Asistencial
|10
|Profesional
|35
|Técnico
|9
|GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
|Asistencial
|2
|Profesional
|11
|Técnico
|5
|INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER
|Profesional
|7
|Técnico
|5
|INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META
|Profesional
|1
|PERSONERIA MUNICIPAL DE MANIZALES
|Asistencial
|2
¿Cómo inscribirse en las vacantes de ascenso general?
- Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/territorial-12?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65
- Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/
- Regístrese para establecer su usuario y la contraseña.
- Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.
- En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
- Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
- Tenga en cuenta que deberá pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen, en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia. Para este año, los valores son:
- Para los niveles técnico y asistencial: $58.400
- Para los empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos: $87.550.
- Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.