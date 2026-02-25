Tras las advertencias de congresistas y de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) sobre un proyecto de decreto que transferiría más de $25 billones de pesos desde cuentas individuales de ahorro pensional hacia Colpensiones, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la controversia.

Según Asofondos, el proyecto de decreto contradice lo establecido en la Ley 2381 de 2024, al exigir que las AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) transfieran los saldos de las cuentas de los trabajadores acogidos a la ventana de traslado del artículo 76 en un plazo de 15 días tras la expedición del decreto. Esto permitiría al gobierno disponer de los ahorros pensionales de una manera que, según la asociación, no está contemplada en la legislación aprobada por el Congreso.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que “implica que se liberarían recursos del presupuesto general de la nación por un monto equivalente y una afectación del ahorro pensional que se quiso preservar en la reforma pensional de la Ley 2381, agravando aún más la sostenibilidad futura de esa reforma y de las finanzas públicas”.

Por otro lado, Petro indicó que “los traslados de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se vienen realizando desde antes de este gobierno, son decenas de miles de personas y lo hacen porque en Colpensiones adquieren mejores condiciones de pensión que en el fondo privado, que en realidad no pensiona a la mayoría de las y los cotizantes”.

Además, la asociación recordó que uno de los logros de la reforma pensional fue la creación de un fondo público, administrado por el Banco de la República, destinado a garantizar el pago futuro de las pensiones bajo la Ley 2381. Esto implica que los recursos ahorrados tendrían como único destino el Fondo de ahorro del pilar contributivo, que respalda las pensiones públicas a largo plazo.

Finalmente, el artículo 76 de la Ley 2381 establece con claridad la finalidad de estos ahorros, “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo (ventana de oportunidad de traslado) seguirán siendo administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.

