Las denuncias por inseguridad en Bogotá no paran. Luego que se conociera el caso de Diana Ospina, quien fue secuestrada y robada tras salir de una discoteca en Chapinero, el pasado sábado 21 de febrero, otra mujer denunció que fue drogada y víctima de robo luego de estar en un bar en la calle 85.

A través de redes sociales, la mujer expuso su lamentable caso e hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad en la capital del país. La denunciante, identificada como Valerie Gutiérrez, afirmó que estaba departiendo con un grupo de amigos en un establecimiento público hasta altas horas de la noche, luego – cuando decidió regresar a casa – solicitó un servicio de transporte por aplicación, y allí empezó su pesadilla.

La mujer, quien se encontraba con una amiga, afirmó que pidieron un uber a pesar que algunas personas conocidas le ofrecieron llevarla hasta su vivienda.

“No estábamos solas, la 85 estaba llena y algunos amigos se ofrecieron a llevarnos a la casa y nosotras decidimos no hacerlo (...) Pedimos un uber”.

Algunos allegados explicaron que vieron a las dos jóvenes abordar el vehículo, y hasta continuaron en contacto por mensajes vía celular; sin embargo, tiempo después no lograron continuar con la conversación.

De acuerdo con la víctima, minutos antes de llegar a su casa alcanzó a avisarle a un amigo; sin embargo, segundos después perdió el conocimiento.

“Fuimos víctimas de droga y de hurto”

En su relato, Valerie contó que junto a su amiga fueron despertadas bruscamente y el conductor del vehículo les dijo que se tenían que bajar del vehículo, sin haber llegado a su lugar de destino.

“Me dijeron: ‘Se tiene que bajar ya’ y yo al momento de reaccionar sentía como si me hubieran dormido, o sea, estaba totalmente perdida del conocimiento”, comentó.

Desconcertadas, las jóvenes no sabían lo que sucedía y se percataron que no tenían sus celulares. A esto, el conductor manifestó que “nunca se subieron con celulares”.

En medio de su angustia, la joven recuerda que el conductor no dejaba de pedirles que se bajaran del carro, y hasta les indicó que otro carro las llevaría hasta la dirección establecida en la aplicación de transporte.

“Fue un momento raro porque estábamos demasiado perdidas de lo que estaba pasando, pero igual no dejábamos de seguir instrucciones”, afirmó.

Luego de bajarse del vehículo sospechoso en la calle 127 con carrera séptima, recuerda que se acercaron al otro carro que supuestamente las iba a llevar, pero desafortunadamente no quiso llevarlas.

“En ese momento yo como que reaccionó a lo que estaba pasando y empecé a gritar y le dije a mi amiga que pidiéramos ayuda”.

“No sabemos que hicieron con nosotras, dicen que fue el tema de la droga, tenernos ahí dormidas y quitarnos el celular”, denuncia en el video publicado en redes sociales.