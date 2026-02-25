La muerte de Cecilia Quintero, de 79 años, mientras hacía fila en el dispensario Cafam, operado por la Nueva EPS, ha generado indignación y fuertes críticas por parte de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la prolongada crisis sanitaria que afecta al país.

Lea más: Mujer de 70 años murió mientras reclamaba en un dispensario en Cúcuta por demora en entrega de medicamentos

Asimismo, Iris Marín, defensora del pueblo, expresó mediante un comunicado: “la crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos, hoy presenciamos el fallecimiento de una mujer mayor, mientras que hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta, estamos asistiendo a una desgracia y a un fracaso colectivo”.

Además, Marín manifestó que “es inadmisible, la realidad muestra que, en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

Y añadió que “estamos hablando de personas que dependen de un sistema que tenía la obligación de responder con oportunidad, humanidad y eficiencia. Hemos hecho seguimiento a los compromisos de la Nueva EPS en la mesa de trabajo que sostuvimos hace un par de semanas. Sin embargo, los correctivos anunciados, y las responsabilidades de los dispensadores de medicamentos de su red, no logran evitar que esta crisis se siga agravando. Quienes tengan responsabilidades tendrán que asumirlas”.

Ver más: Sancionan a empresa que suministró los polémicos 40 carrotanques a la UNGRD por actos de corrupción

Además, Marín también puntualizó que morir por falta de atención “no es una causa natural”.

Por su parte, la caja de compensación emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento y anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias previas a la tragedia, aunque aclaró que no se pronunciará sobre las causas clínicas del deceso.

“No somos la entidad llamada a pronunciarnos sobre las causas del fallecimiento. Confiamos en que las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, señaló, reiterando su compromiso con la seguridad y calidad del servicio.

Lea también: Publican proyecto de decreto que ordena traslado total de ahorros desde fondos privados hacia Colpensiones

Finalmente, la Nueva EPS, a través de un comunicado oficial, aseguró que trabaja de manera coordinada con las autoridades para esclarecer los hechos. “La entidad solicita formalmente a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control un acompañamiento y revisión exhaustiva para garantizar transparencia y celeridad en el proceso”.