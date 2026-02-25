Una adulta mayor de 70 años, identificada como Cecilia Quintero, murió este martes 24 de febrero en un dispensario de Cafam en la ciudad de Cúcuta mientras denunciaba ante periodistas locales que llevaba meses esperando medicamentos para su hijo en condición de discapacidad.

La mujer se quejó ante los medios de las demoras en la entrega de medicamentos. Sostuvo que su hijo, quien se moviliza en silla de ruedas tras un ataque perpetrado por paramilitares, no recibe pañales ni fármacos desde septiembre del año pasado, razón por la que ella se encontraba en la sede de Cafam haciendo el respectivo trámite para obtener los pendientes.

“Tiene desde el año pasado, desde el mes de septiembre, que no lo entregan”, dijo la mujer indignada.

Agregó molesta que en el dispensario no querían darle los pañales correspondientes al mes de enero, pese a que sí había en bodega, bajo el argumento de que ya se había vencido la fecha de entrega.

“Ahora dicen que no están entregando los de enero y que los entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero? (...) Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio”, señaló.

El drama de Cecilia y su esposo

Cecilia Quintero también expresó preocupación por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón. Según su relato, tampoco le han entregado a su compañero el medicamento que necesita para mantener su salud estable, el Rivaroxaban de 20 mg.

“Resulta que tampoco se los quieren entregar (...) Si no los toma se muere. (...) Luego van diciendo que se vencen y que no los entregan. Luego que no, que los entregan hasta la otra semana o hasta los 15 días y viene uno y dicen que ya se vencieron”, añadió.

Como si fuera poco, Cecilia Quintero expuso que ella también atravesaba el mismo drama, pues siendo paciente renal llevaba siete meses sin tratamiento por falta de medicamentos.

Adulta mayor murió en dispensario de Cafam

Según testigos, Cecilia Quintero se desplomó minutos después de haber reclamado los medicamentos en ventanilla y que, al parecer, le dijeran que aún no estaban disponibles.

Cuando llegaron los paramédicos, ya la adulta mayor había fallecido, aunque todavía no ha trascendido la causa de su fallecimiento.

Cafam lamentó el hecho a través de un comunicado: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y nos solidarizamos en este difícil momento”, se lee.

Además, indicó que de inmediato su “equipo activó los protocolos establecidos para brindar atención inmediata, solicitando la asistencia de los servicios de emergencia”.