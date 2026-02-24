En plena crisis del sistema de salud, en las últimas horas se presentó una denuncia en contra del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por unos supuestos contratos de parte del Gobierno a algunos de sus familiares.

La denuncia la hizo la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien aseguró que familiares de Jaramillo han recibido más de $3.000 millones en contratos y cargos públicos desde la llegada de Gustavo Petro al poder.

La congresista agregó que varios miembros del círculo familiar del ministro han sido beneficiarios de contratos con diferentes entidades del Estado entre 2023 y 2026.

Miranda detalló que, por ejemplo, María Clara Berrocal, cuñada del funcionario, firmó contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por más de $390 millones. Otro caso es el de Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino, de Jaramillo, con contrato en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La congresista también mencionó el caso de Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, otro sobrino del ministro, que tendría cmúltiples contratos con entidades como la Empresa Férrea Regional, que en conjunto superarían los $1.400 millones.

También se cuentan los casos de Sebastián Laverde Gómez, hijastro, quien fue contratado por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres); el de de Omar Jaramillo Martínez, hermano, con un contrato en la Contraloría General de la República; y de Alejandro Jaramillo Gómez, hijo, que fue designado como director de ProColombia en Reino Unido.

Todo esto sin dejar algo que ya se había denunciado, el caso de la esposa de Guillermo Jaramillo, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

“Mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés”, dijo Miranda sobre la denuncia.