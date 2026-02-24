Durante el consejo de ministros que se realizó este martes en Cartagena, el presidente Gustavo Petro y su gabinete firmaron la iniciativa que solicita convocar una asamblea nacional constituyente en el país, luego del visto bueno que le dio la Registraduría el pasado 30 de enero al comité para recolectar las respectivas firmas.

También estamparon sus rúbricas en el documento la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Nhora Mondragón Ortiz; el jefe de despacho, José Raúl Morneo, así como los ministros de Minas, Edwin Palma; Educación, Daniel Rojas; Vivienda, Helga María Rivas; Cultura, Yannai Kadamani; Comercio, Diana Morales y Hacienda, Germán Ávila.

Durante el Consejo de Ministros, el Presidente @petrogustavo y el gabinete firmaron la solicitud de la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. pic.twitter.com/R3uRIN7vhz — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 24, 2026

La idea es que con la instalación del nuevo Congreso, el próximo 20 de julio, se presente el proyecto para hacer la convocatoria.

Pero para que sea aprobada, se necesitan cerca de 2′050.000 apoyos, lo que corresponde al 5 % del censo nacional.

