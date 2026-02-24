El Ministerio del Trabajo informó este martes que ha ordenado el cierre provisional de cuatro áreas en la planta de la empresa Alpina ubicada en Sopó, Cundinamarca, tras una jornada de inspección en la que se detectaron algunas irregularidades.

Lea: Petro firmó en consejo de ministros solicitud para convocar la Asamblea Nacional Constituyente

“La decisión se fundamenta en riesgos inminentes para la vida de los trabajadores y presuntas prácticas contra la libertad sindical”, indicó la cartera en un comunicado.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, confirmó que la Unidad Especial de Investigaciones detectó fallas técnicas que representan un peligro para la integridad física del personal.

“Se encontraron fugas graves de las calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen soda cáustica y ácido nítrico, y ambientes de trabajo con temperaturas peligrosamente altas, lugares que ponen en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población trabajadora”, señaló.

Lea: Medidas para atender crisis por lluvias incluyen transferencia de 2 % de ventas de hidroeléctricas en zonas afectadas

Estos hallazgos fueron suficientes para realizar el sellamiento preventivo “hasta que se adelanten las investigaciones y evitar lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores”, agregó la funcionaria.

El Ministerio del Trabajo también reportó que impuso medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical, “que iniciaron con la negativa de ingreso de dos líderes sindicales a la visita”.

Lea: ¿Se acabará el uso de celulares en los colegios? Esto dijo el Ministerio de Educación

Horas después, la empresa Alpina emitió un comunicado en el que se pronunció sobre las medidas tomadas por el MinTrabajo.

La multinacional indicó que en la mañana del lunes 23 de febrero recibió la visita de seis funcionarios del Ministerio del Trabajo, “quienes ingresaron a las instalaciones sin restricción alguna y adelantaron su recorrido con plena colaboración por parte de Alpina”.

Seguidamente, reconoció que la compañía manifestó ”sus consideraciones frente al ingreso de dos de los seis veedores designados" que no están vinculados al Ministerio del Trabajo “por la existencia de potenciales conflictos de interés”.

Lea: Tres fallecidos y 18 heridos en accidente de bus en San José de Pare, Boyacá: entre los sobrevivientes hay dos franceses

Destacó que “esta observación se realizó dentro del marco institucional y no afectó el normal desarrollo de la inspección”.

Por otro lado, se comprometió a mantener una mejora continua verificable en los siguientes puntos:

“Mantendrá el fortalecimiento permanente de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Continuará promoviendo espacios de diálogo constructivo con trabajadores y autoridades. Seguirá reportando de forma transparente sus indicadores de desempeño ESG”, se lee.