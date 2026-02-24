Un grave accidente se registró en la madrugada de este martes 24 de febrero en las vías del departamento de Boyacá. Un bus de Copetrán que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta se volcó en jurisdicción del municipio de San José de Pare. Tres personas murieron y 18 resultaron heridas.
De acuerdo al informe de las autoridades, entre los lesionados hay cinco extranjeros, tres venezolanos y dos franceses. La mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital de Moniquirá. Por ahora no ha sido necesario realizar traslados de heridos a Tunja.
“El Hospital Regional de Moniquirá informa a la comunidad que, frente a los hechos ocurridos en la vía que comunica los municipios de San José de Pare y Santana, fueron atendidos por el servicio de urgencias 10 adultos, cinco de los cuales son de nacionalidad extranjera”, informó el Hospital de Moniquirá.
“Se reciben en remisión 10 pacientes, siendo atendidos por el servicio de urgencias y recibiendo atención oportuna, integral e interdisciplinaria. Actualmente los pacientes presentan traumas, pero con condición estable de salud”, se agrega en el comunicado del centro de salud, firmado por la gerente Ana Maritza Dávila Barón.
El mismo centro médico detalló que recibió en sus instalaciones por el accidente los siguientes pacientes:
- Paciente masculino de 39 años, de nacionalidad francesa, presenta trauma en tórax y fractura costal derecha.
- Paciente femenina de 57 años, de nacionalidad venezolana, con trauma toracoabdominal cerrado y trauma de columna dorsal.
- Paciente masculino de 42 años, de nacionalidad colombiana, con trauma craneal leve y contusión en muñeca.
- Paciente femenina de 53 años, de nacionalidad colombiana, con trauma craneal y en muñeca izquierda.
- Paciente masculino de 29 años, de nacionalidad colombiana, con contusión en hombro.
- Paciente femenina de 64 años, de nacionalidad colombiana, con trauma craneofacial, trauma toracoabdominal, fractura de clavícula izquierda y fractura de antebrazo izquierdo.
- Paciente masculino de 63 años, de nacionalidad francesa, con trauma en mano izquierda y herida suturada.
- Paciente femenina de 23 años, de nacionalidad colombiana, con contusión en cadera y fractura de antebrazo.
- Paciente femenina de 21 años, de nacionalidad venezolana, con trauma de tórax cerrado y trauma craneal leve.
- Paciente femenina de 56 años, con trauma en antebrazo izquierdo.