Tras más de dos décadas de operación en el país, el conglomerado peruano Grupo Gloria confirmó el cierre de su línea láctea en Colombia, una decisión que implica la desaparición de marcas históricas como Algarra —con más de 70 años de trayectoria— y Lechesan, producida desde 1971 en Santander.

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El anuncio, conocido el pasado lunes 16 de marzo, deja un vacío de más de $410.000 millones en facturación anual que ahora se disputarán empresas como Alpina, Alquería y otros actores del sector.

La salida del Grupo Gloria no fue un movimiento repentino. Según reportes de la Superintendencia de Sociedades, la filial colombiana de Gloria no registraba utilidades desde 2016. En 2024, las pérdidas superaron los $42.000 millones, pese a haber reportado ingresos por $410.824 millones, de acuerdo con datos publicados por ‘La República’.

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En un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión responde a una revisión estratégica de su portafolio: “Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”. El grupo mantendrá su operación en Colombia limitada al segmento de bebidas, con marcas como los jugos California y los refrescos Fresky, producidos en su planta de Simijaca (Boyacá).

Quién se queda con el mercado: el nuevo ranking lácteo

Con la salida de un competidor que facturaba más de $410.000 millones al año, el panorama del sector lácteo colombiano queda concentrado en un grupo reducido de empresas. Según cifras de ingresos de 2024:

Alpina lidera con $2,1 billones en ingresos y utilidades de $100.521 millones, lo que la posiciona como la operación más rentable del país.

lidera con $2,1 billones en ingresos y utilidades de $100.521 millones, lo que la posiciona como la operación más rentable del país. Alquería ocupa el segundo lugar con ventas de $1,2 billones, aunque registró pérdidas por $8.475 millones, reflejo de la presión que ejercen los costos de producción sobre el sector.

ocupa el segundo lugar con ventas de $1,2 billones, aunque registró pérdidas por $8.475 millones, reflejo de la presión que ejercen los costos de producción sobre el sector. Meals Alimentos de Colombia reportó ingresos por $748.198 millones y ganancias de $33.141 millones, con el patrimonio más alto de la industria: $346.491 millones.

reportó ingresos por $748.198 millones y ganancias de $33.141 millones, con el patrimonio más alto de la industria: $346.491 millones. Auralac ($556.201 millones en ingresos) y Sabanalac ($415.005 millones) aparecen como las empresas con mayor capacidad para absorber el volumen que deja Algarra, particularmente en la región andina.

Un sector bajo presión de costos

El contexto en que se produce la salida de Gloria no es favorable para la industria. Según datos de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), el precio del litro de leche al productor para el periodo 2026-2027 aumentó apenas un 1,3 %, una cifra que el gremio ha calificado como “marginal” frente al crecimiento real de costos de insumos, energía y transporte.

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“Producir leche es cada vez más costoso, pero el precio que recibe el productor prácticamente no cambia”, señaló Corina Zambrano, presidenta ejecutiva de Analac, en declaraciones recogidas por ‘Caracol Radio’.

A esta coyuntura se suma la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso en 2025 a Gloria y otras tres empresas lácteas por la adición de lactosuero en productos comercializados como leche entera, una multa que en conjunto ascendió a más de $21.000 millones.

Analac pide no generar alarma y asegura que la industria puede absorber el volumen de Cogua

Pese a la relevancia en el mercado de marcas como Algarra, el gremio lechero pide evitar lecturas alarmistas. Según Analac, la planta de Cogua (Cundinamarca) procesaba cerca de 130.000 litros diarios de leche, lo que equivale al 0,56 % de la producción nacional, dado que Colombia produce aproximadamente 23 millones de litros al día.

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“La industria cuenta con capacidad instalada para absorber gradualmente estos volúmenes”, indicó la entidad gremial, asegurando que acompañará a los productores para que su leche llegue a manos de las compañías vigentes.

Sin Algarra ni Lechesan, el mercado se reacomoda mientras 150 trabajadores quedan en la incertidumbre

La reconfiguración del mercado podría alterar la dinámica comercial en tiendas de barrio y grandes superficies. La ausencia de Algarra y Lechesan abre espacio para que marcas regionales y las marcas propias de cadenas de supermercados ganen participación.

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Para los cerca de 150 trabajadores de las plantas de Cogua, Bucaramanga, Valledupar y Barranquilla, el panorama es distinto. El sindicato Sinaltrainbec denunció que los despidos comenzaron sin negociación previa. “Solo nos dijeron que van a cerrar la producción de leche y que la operación quedará al mínimo”, aseguró Freddy García, presidente del sindicato en la sede de Cogua, en entrevista con ‘Blu Radio’.