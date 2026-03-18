Aunque pagar con tarjeta o realizar transferencias es el método más común, el dinero en efectivo sigue siendo la modalidad preferida para realizar pagos en los establecimientos comerciales o deudas personales. Sin embargo, su uso ha disminuido por temas de seguridad.

Por ejemplo los sueldos son pagados a través de cuentas bancarias, por lo que los cuídanos se ven obligados a acudir a los cajeros automáticos, y aunque estos aparatos tengan medidas de seguridad y protección, los ciberdelincuentes se las ingenian para robarse el dinero.

En las últimas semanas se ha extendido la alerta por el auge de una estafa conocida como la del hilo invisible, que lejos de requerir innovadoras técnicas de hackeo, esta modalidad es mucho más sencilla, aunque no deja de ser extremadamente eficaz.

Los ladrones se apoyan en técnicas de distracción y sincronización para hacer que su tarjeta de crédito o débito desaparezca y así poder extraer todo el dinero.

Uno de los errores más comunes se comete cuando el cajero se ‘traga’ su tarjeta y usted va a buscar ayuda; situación que esperan los ladrones para llevársela y luego estafarlo.

¿Cómo es la modalidad de estafa con el hilo?





Los ladrones antes de salirse con la suya tienen que alterar el cajero automático, para ello insertan un hilo de nylon, que es prácticamente invisible e indetectable para el ojo humano, en la ranura donde se ingresa la tarjeta.

El problema es que el hilo no impide que el cajero lea los datos de la tarjeta, por lo que al principio todo parece funcionar con normalidad.

Sin embargo, al ingresar su tarjeta, esta le pedirá el PIN y podrá realizar la operación que desee con normalidad, pero después al retirarla ya no puede salir y usted cree que es un problema del cajero, sin serlo, pues es el primer paso de la estafa.

En ese momento se acerca una persona supuestamente para ayudarlo y le dice que inserte nuevamente la clave, para así poder conocerla.

Finalmente le dice que no pudo salir la tarjeta y que vaya en busca de ayuda, mientras usted se mueve, el ladrón hala el hilo y saca la tarjeta, y ya conociendo la clave le vacea su cuenta, sin que usted lo note. Todo es en cuestión de minutos.