La economía de Colombia para el mes de enero del presente año presentó un crecimiento del 1,55 %. Así lo confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Más allá que con este dato se completaron 19 meses en terreno positivo, no alcanzó la cifra de hace un año cuando estuvo en 1,95 %.

Según el informe de la entidad mediante el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), el resultado del primer mes del año se debe al repunte de las actividades terciarias (servicios), que crecieron un 2,7 %.

Por su parte, las actividades primarias, que corresponden al agro y sector extractivo, cayeron un 2,4 % y las secundarias, donde se ubican la industria y la construcción, un 1 %.

Dentro del sector servicios, el grupo con mejor desempeño fue el de administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores y actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, que creció un 4,5 % en su variación anual.