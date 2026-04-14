Uniformados de la Policía en Bogotá lograron frustrar un intento de robo en la calle 26, cerca del Centro Administrativo Nacional, donde se ubican las sedes de oficinas gubernamentales centrales como la Registraduría y el Ministerio de Defensa.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hecho se registró hacia las 8:30 de la mañana del lunes 13 de abril, cuando tres delincuentes abordaron a una mujer en plena vía pública para despojarla de sus pertenencias.

En ese momento, las autoridades recibieron la alerta de un atraco en la calle 26, cerca de la estación Gobernación de Transmilenio, por lo que varios uniformados de la Policía llegaron al lugar para atrapar a los delincuentes.

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Cuando los señalados atracadores se vieron descubiertos por los policías, decidieron abrir fuego contra ellos para evitar ser capturados. En respuesta, los uniformados accionaron sus armas de dotación y lograron impactar a uno de los delincuentes. Mientras que los otros dos implicados fueron detenidos metros más adelante.

Balacera en la calle 26, frente al CAN en Bogotá, dejó tres capturados y un herido. Según versiones preliminares, se trató de un presunto intento de fleteo que desató un cruce de disparos con la Policía. No hay pronunciamiento oficial; autoridades investigan lo ocurrido 🚨 pic.twitter.com/fnMpBK4AJR — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) April 13, 2026

El lesionado, que recibió un disparo en una de sus piernas, fue llevado a un centro asistencial cercano, donde el personal médico le trata la herida.

Sobre uno de los detenidos, las autoridades habrían confirmado que estaba cumpliendo una pena de seis años por el delito de hurto y portaba un dispositivo de vigilancia electrónica, según recoge ‘Citytv’.

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Asimismo, el medio recogió testimonios de testigos del hecho que indican que los tres detenidos pertenecerían a una banda delincuencial que tiene azotado el sector, pues llevan varias semanas asaltando a ciudadanos en la zona.

La Policía dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación a los dos detenidos por el intento de robo en la calle 26 de Bogotá. Por último, reiteraron la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través de la línea 123.