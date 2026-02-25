La Contraloría informó este miércoles en un comunicado que detectó hallazgos fiscales por $9.666 millones en subsidios de Vivienda de Interés Social Rural, VISR.

El ente de control fiscal realizó una auditoría de cumplimiento sobre la entrega de estos subsidios entre el 2000 y 2017, a cargo del Banco Agrario, y el 2018 y 2019 otorgados por el Ministerio de Agricultura.

Agregó que en este caso “las medidas de aplazamiento y reducción presupuestal han generado dificultades presupuestales que afectan el cumplimiento del cierre del programa, razón por la cual los 10.461 subsidios aún no cuentan con cierre financiero”.

Y concluyó el reporte que durante la vigencia 2022 se expidieron 670 resoluciones de otorgamiento de subsidio de vivienda de interés social rural y prioritario, correspondientes a rezagos de las vigencias 2018 y 2019. “A julio de 2025, solo se habían materializado 158 viviendas, por lo cual se considera necesario realizar un seguimiento permanente a dicha estrategia, con el fin de garantizar la culminación de las viviendas proyectadas”.