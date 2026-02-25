El Centro Democrático reiteró este miércoles en un comunicado que le aceptó la renuncia al presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, desde enero pasado.

Lea también: Sectores políticos y económicos cargan contra decretos de la nueva emergencia económica: “Recogen votos con limosnas permanentes”

“La Dirección Nacional del Centro Democrático se permite informar a la opinión pública que el Dr. José Félix Lafaurie renunció al partido Centro Democrático el pasado 23 de enero de 2026. Decisión que fue ratificada y reiterada en declaraciones públicas ante diferentes medios de comunicación los días 26 y 27 de enero. La Dirección Nacional del Centro Democrático aceptó la renuncia al Dr. Lafaurie como lo dio a conocer el partido mediante comunicado del 27 de enero del presente año”, se lee en el boletín de la colectividad uribista.

Agregó el CD que a Lafaurie “se le han respondido más de 8 derechos de petición que ha interpuesto desde el 19 de diciembre de 2025”.

Y finalmente reiteró su “agradecimiento al Dr. Lafaurie por sus años de servicio al Partido”.

Esto luego de que mediante una carta dirigida a la Dirección Nacional del Centro Democrático, Lafaurie Rivera hubiera presentado su renuncia irrevocable al partido un mes después de que se filtrara una misiva en la que pidió para él y su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, la escisión del CD.

Lea también: “La construcción de este hotel tiene un claro mensaje, y es que creemos en nuestros jugadores”: Ramón Jesurun

En la reciente carta enviada a Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del Centro Democrático, José Félix Lafaurie Rivera confirmó que su decisión de renunciar a la militancia de este partido se produjo tras el desarrollo del proceso de selección del candidato oficial del CD a la Presidencia de la República, en el cual resultó ganadora la senadora Paloma Valencia.

Indicó que no obtuvo respuesta a ninguna de las solicitudes formales y derechos de petición que presentó solicitando aclaraciones sobre dicho proceso, que considera plagado de situaciones “contrarias a los principios de transparencia y coherencia institucional”.

No obstante, aseguró que continuará reclamando respuestas a sus interrogantes, ahora como ciudadano independiente.

En ese sentido, el miembro fundador del Centro Democrático expresó que dentro de la colectividad persisten intereses oscuros “que van en contravía de sus principios fundacionales”.

Lea también: Empresa de buses Cootransoriente rechaza asesinato de empleado despachador

“Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, se lee.

Agregó que su intención no es generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia. “Ella no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, sostuvo.

Y en su carta anunció su regreso al partido Salvación Nacional, colectividad de la cual fue fundador y que actualmente dirige Enrique Gómez Martínez. Allí, afirmó, continuará defendiendo el legado de Álvaro Gómez Hurtado.

Cabe recordar que el partido Salvación Nacional apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.

Lea también: Publican proyecto de decreto que ordena traslado total de ahorros desde fondos privados hacia Colpensiones

“Hoy regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional. Desde allí continuaré dando las batallas que exige este momento histórico, fiel a mis convicciones, cuando la democracia enfrenta una amenaza real de continuidad de un gobierno de izquierda que intentó erosionarla desde dentro”, concluyó.