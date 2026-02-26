Nueve días restan para que más de 40 millones de colombianos salgan a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, día en el que también se llevarán a cabo las consultas interpartidistas en las que se depurarán los aspirantes a la Presidencia de la República.

Lea también: Nuevo frente frío se debilita y en los próximos días se alejaría del país: Ideam

Son tres consultas: la de la derecha (la Gran Consulta por Colombia), la de la izquierda (Frente por la Vida) y la del centro (Consulta de las Soluciones) en las que participan 16 precandidatos presidenciales.

Invamer midió el pulso político a menos dos semanas de los comicios y también pintó los escenarios de primera y una eventual segunda vuelta presidencial con los candidatos de las consultas y con los que no participarán que son, de momento, los favoritos.

En lo que se refiere a las consultas la ganadora, según la encuesta, sería la de la derecha, que agrupa a nueve aspirantes, la favorita es la uribista Paloma Valencia, con el 41,6 % de la intención de voto, seguida por Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo (12,2 %) y por el independiente Juan Daniel Oviedo (10,4 %).

Lea también: Sancionan a empresa que suministró los polémicos 40 carrotanques a la UNGRD por actos de corrupción

En la consulta del centro, con solo dos inscritos, Claudia López prácticamente no tiene rival pues recibe el 92,9 % de la intención de voto contra el 7,1 % de Leonardo Huerta.

Invamer

En la de la izquierda, que tiene cinco inscritos y de la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a Cepeda invocando un tecnicismo jurídico, el sondeo de Invamer apunta en primer lugar al Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, con el 68,1 % de la intención de voto.

¿Y las presidenciales?

El senador Iván Cepeda amplió su ventaja en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y prácticamente duplica a su rival más inmediato, Abelardo de la Espriella.

Lea también: EE. UU. responderá “en consecuencia” tras el ataque de Cuba contra una lancha que dejó cuatro muertos

La intención de voto por Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, aumenta del 31,9 % que tenía en noviembre pasado al 37,1 %, indica la encuesta de la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

En el sondeo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aparece prácticamente estancado al pasar en el mismo periodo del 18,2 al 18,9 %.

Invamer

Eso significa que Cepeda casi duplica a De la Espriella con una ventaja de 18,2 puntos porcentuales en el favoritismo del electorado.

Lea también: La NASA comienza el traslado y desmontaje del cohete de Artemis II tras nuevo aplazamiento

En tercer lugar, como gran sorpresa, aparece Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata del movimiento de centro-izquierda Imparables, que sube del 4,1 % en noviembre al 11,7 % este mes en la intención de voto.

Invamer

Ficha técnica

Invamer