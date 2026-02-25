Al igual que el Pacto Histórico, el Partido Liberal y Cambio Radical, el Partido Conservador pidió a sus militantes no votar en las consultas presidenciales, argumentando que esta colectividad tiene un proceso interno con los precandidatos para definir cuál será el representante de la colectividad azul para la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

“Por lo tanto, no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador, desconociendo así a los aspirantes inscritos que buscan representar al partido en dicha contienda”, se lee en el comunicado de la bancada conservadora.

De acuerdo con el partido, esta solicitud a la militancia “obedece a criterios de coherencia, responsabilidad política e institucional, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante y priorizando la fortaleza” de los procesos internos con los que se elegirá al candidato para competir en primera vuelta.

Bajo esa misma línea, el Partido Liberal argumentó que la misma solicitud se elevó porque la colectividad no presentó candidato propio ni cuenta con representación en dicho proceso.

“Esta decisión obedece a criterios de coherencia y responsabilidad política, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante.”, indica el comunicado emitido por el partido político.

Partido Liberal pidió a sus militantes no participar en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo

El Pacto Histórico, por su parte, emitió una circular dirigida a su militancia y simpatizantes en la que hace un llamado a la “unidad férrea” y a la movilización total de cara a las próximas elecciones legislativas.

En el documento, la colectividad sostiene que el país atraviesa un momento decisivo y advierte sobre “ataques políticos y jurídicos contra el cambio”, por lo que insta a concentrar todos los esfuerzos en garantizar una votación contundente a sus listas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.