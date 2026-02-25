A 11 días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, los entes de control insistieron en su respaldo a la transparencia del sistema electoral. Ese fue el llamado que hicieron el procurador Gregorio Eljach; el registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez en una mesa conjunta con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El contralor Rodríguez Becerra insistió en defender la transparencia del sistema electoral, y recordó que “la máxima autoridad en materia electoral es el registrador general del Estado Civil”, por lo que “es válido que el Gobierno o cualquier persona pueda tener dudas frente al proceso, pero es diferente a cualquier acción que vaya a deslegitimar el proceso”.

Por su parte,el registrador Nacional señaló que el objetivo principal es articular esfuerzos para garantizar un buen desarrollo y una gestión eficiente de las elecciones.

“Estamos implementando todas las acciones de integridad electoral como nunca en Colombia: por primera vez auditorías informáticas, biometría facial, publicación de las tres actas de cada mesa, así como observación internacional, incluyendo la OEA”, enfatizó.

En la mesa interinstitucional, el procurador Eljach sostuvo que resulta imperativo que las instituciones unifiquen el lenguaje en los términos técnicos en torno a las elecciones.

“Vamos a buscar unificar las metodologías y los lenguajes para presentar, en lo posible, una información unificada”, afirmó.

En la reunión también se acordó fortalecer la coordinación interinstitucional de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo.

Desde el Ejecutivo, el ministro Benedetti sostuvo que el Gobierno “no compite en estas elecciones sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios”.

En ese sentido, el ministro Sánchez enfatizó que “invitamos a todos los líderes, a todos los votantes, a las juntas de acción comunal y a los medios de comunicación a que se unan a esta iniciativa, que ha sido principalmente liderada por la Procuraduría, para que trabajemos juntos en este propósito de paz electoral, que no tiene ningún tinte político, sino un sentido democrático”.