Colombia cerrará sus fronteras y aplicará la ley seca entre la tarde del 7 de marzo y la mañana del 9 con motivo de las elecciones legislativas del domingo 8, informó este viernes el ministro del Interior, Armando Benedetti, al anunciar las principales restricciones previstas para esos comicios.

Lea más: “No nos vamos a dejar doblegar por quienes quieren instaurar el caos”: procurador Gregorio Eljach reafirma seguridad para las elecciones

“Va a haber unas medidas del decreto de orden público que ya se está construyendo”, dijo Benedetti, quien explicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral a la que están convocados 41,2 millones de personas para elegir a los miembros del Congreso del período 2026-2030.

La ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9, el mismo periodo durante el cual también se aplicará el cierre de fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú.

“El cierre de fronteras he propuesto que sea a las 12:00 p.m. del sábado, pero hay que estudiarlo”, expresó el ministro, quien señaló que imponer esta medida desde el viernes, como suele hacerse “se afecta muchísimo el comercio”.

Ver más: Corte Suprema reiteró los criterios para que los hijos puedan acceder a la pensión de sobrevivientes tras fallecimiento de sus padres

El 8 de marzo los colombianos irán a las urnas para elegir a 108 senadores y 183 representantes a la Cámara que asumirán sus cargos el próximo 20 de julio, y también votarán en tres consultas para escoger candidatos presidenciales de izquierda, centro y derecha.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el 31 de mayo, con una segunda ronda prevista para el 21 de junio en caso de ser necesaria.

Benedetti agregó que entre los próximos 2 y 9 de marzo las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, como parte de las acciones adoptadas para prevenir alteraciones del orden público antes y después de la jornada electoral.

Lea también: ¿Qué se sabe de la mujer que fue capturada con un arma en acto de campaña de Paloma Valencia en Honda, Tolima?