Algunos detalles se han conocido sobre la mujer que fue capturada por la Policía tras estar armada en un acto de campaña de Paloma Valencia en Honda, Tolima, donde también se encontraba con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La mujer se acercó a la tarima mientras la candidata estaba hablando en el acto público cuando el equipo de seguridad alertó de la presencia de esta persona, ya que estaba con una actitud “sospechosa”.

En un comunicado fechado en Bogotá el 26 de febrero de 2026, el Centro Democrático señaló que la situación fue atendida por la Policía Nacional, que identificó y capturó a la mujer.

“Agradecemos la oportuna reacción de la Policía Nacional que la identificó y la capturó”, indicó el documento difundido por la colectividad.

Los detalles que se conocen de la mujer

Se conoció que la capturada fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, quien al momento de su captura vestía con una gorra, camiseta negra, pantalon oscuro y tenis negros. Además la mujer tenía tatuajes en su brazo izquierdo.

De acuerdo con El Tiempo, la detenida hace parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec). Sin embargo, al momento de ser interceptada por la Policía, Joven Urbano confirmó que hace parte de la institución pero se encontraba en periodo de vacaciones.

Dicho medio estableció que la mujer hace parte del Inpec desde 2017 y la nombraron como dragoneante luego de ganar un concurso de méritos. Actualmente estaría vinculada a la cárcel La Esperanza de Guaduas.

No obstante, lo que llamó la atención de las autoridades fue el arma que tenía la mujer en el acto de campaña, ya que no contaba con los permisos necesarios.

Desde el Inpec le confirmaron a El Tiempo que la pistola calibre 22 no pertenece a la entidad y por ende no es de dotación.

La Policía Nacional confirmó que Joven Urbano fue puesta a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

¿Qué dice Paloma Valencia?

Al respecto, la candidata señaló en Blu Radio que no tenía conocimiento de los hechos sino solo hasta el momento que terminó su intervención en la tarima.

“Yo me enteré después, porque usted sabe que cuando uno está en la tarima, está hablando con la ciudadanía, yo no vi a la señora ni vi los episodios”, afirmó.

Sobre cómo fue interceptada la detenida, Valencia sostuvo que su equipo de seguridad se percató de algunos comportamientos sospechosos que tenía la mujer.

“El equipo de seguridad se da cuenta de una señora que llega a la manifestación y hace como que estuviera grabando con su celular, pero no miraba el celular ni ponía atención a lo que estaba grabando, sino que iba como mirando para otro lado, como tratando de avanzar entre la gente”, explicó.

Asimismo, confirmó que Joven Urbano no solo fue capturada con una pistola sino también con un paquete de tusi.

“La señora termina apareciendo con una pistola y un paquete de tusi, es conducida por las autoridades y dice que es parte del Inpec; es bastante claro es que la señora sí tenía una actitud extraña, fingía estar grabando la reunión, pero era muy evidente, digamos, que el celular iba para un lado y ella iba para el otro”, puntualizó.