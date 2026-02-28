Esta semana el procurador Gregorio Eljach Pacheco encabezó la jornada “Colombia se viste de Paz Electoral” en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a poco más de una semana de que se abran las urnas de las legislativas y las consultas interpartidistas. Este mensaje de la paz electoral ha llevado al jefe del Ministerio Público a reunirse con todas las autoridades del país y organizaciones del sector productivo y de la sociedad civil.

Desde la sede de la Registraduría, en compañía del registrador Hernán Penagos y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, el jefe del ente de control disciplinario sostuvo: “Lo que queremos es defender la democracia, que los colombianos nos apropiemos de lo que es nuestro, del proceso electoral, y para eso la paz electoral sigue llegando a todos los rincones del país”.

Y anunció en este sentido Eljach Pacheco: “Seguiremos haciendo actividades de promoción en todas las ciudades de Colombia para que se conozca la escalera de la democracia, que se derrote la abstención por primera vez y seamos más los que salgamos a votar que los que se queden en casa, esa es nuestra meta”.

Por ello, el titular de la Procuraduría habló en el marco de la presentación de esta estrategia con EL HERALDO de este y otros temas de actualidad en el terreno de los comicios, desmintiendo el supuesto fraude electoral y reivindicando la transparencia del proceso y las garantías de seguridad que ha dado la fuerza pública.

¿Qué es la paz electoral y por qué es importante darle este mensaje en este momento al país?

La paz electoral es una estrategia de comunicaciones que lleva un mensaje que se llama la escalera de la democracia, comenzamos en el escalón de abajo diciendo vamos a hacer elecciones en Colombia, porque hubo unos meses en que se dudaba si iba a haber elecciones, si se cambiaba la fecha, si se iba a esperar una constituyente, si iban a ampliar el periodo, y todo eso quedó despejado: hay elecciones el 8 de marzo a Congreso y en mayo y junio a Presidencia de la República.

Eso lo vamos a llenar de contenido: elecciones libres, que no haya premios, que no haya presiones, también transparentes, sin trampas, sin compra de votos y además con seguridad, que la brindan las Fuerzas Militares y la Policía. Libertad, transparencia, seguridad, y eso lo acompañamos con el sentido de oportunidad, el momento es la fecha en que está convocada, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Y al final llegamos y al escalón de arriba, a donde queríamos llegar, que se garanticen los resultados que se darían en las urnas, que la votación que salió en las urnas se refleje en los resultados, en los guarismos del preconteo primero y luego en el escrutinio final, que es el que declara elegidos a los que salgan elegidos. Eso lo vamos a hace respetar.

El presidente Gustavo Petro ha estado hablando sobre un posible fraude electoral, ¿usted que ha estado en las reuniones al respecto, qué opina?

Lo primero es que esto es una democracia y aquí hay libertad de cuestionar todo y de presentar dudas, más en un proceso tan importante como es la renovación de los mandos políticos, de manera que eso hay que tomarlo con tranquilidad. Cualquier persona puede manifestar una duda y él ha encabezado eso.

Hasta ahora no hay evidencia, pero estamos en el proceso, comienza hoy y sigue la semana entrante, en la Registraduría, con los auditores que designan los propios partidos y las propias campañas, más los de la Registraduría, más los nuestros, más los veedores y auditores internacionales, para mirar la parte tecnológica, cómo funcionan esos algoritmos, que son los que arrojan el resultado numérico al final del ejercicio. Superada esa parte, que no se puede mirar antes, sino solamente ahora al final, entonces ya sabremos que estamos bien, que estamos tranquilos, que es un sistema confiable y que la colombianidad toda tiene que salir a votar toda.

En estas elecciones ha habido una gran mancha de tristeza, de luto, con el caso de Miguel Uribe, ¿cómo ve las garantías de seguridad en el proceso?

Las Fuerzas Militares y la Policía nos garantizaron el plan democracia, consiste en un cubrimiento completo de toda la geografía nacional, especialmente en unos puntos específicos rurales que ellos tienen detectados, que le hacen inteligencia preventiva, y también le hacen correcciones si llegan a presentarse sucesos. La tranquilidad que nos dieron es que ellos tienen toda la capacidad y toda la disposición, y ya empezaron a hacer sus operativos para dar tranquilidad en todas las mesas y todos los puestos.

Hemos presenciado una andanada de contratación previa a la Ley de Garantías y algunos funcionarios públicos han emitido mensajes inquietantes, ¿la Procuraduría cómo está revisando estos temas?

Hay que distinguir: cuando se trata de delitos contra las elecciones o el elector es un tema de la Fiscalía, hay que acudir allá.

Lo que se contrató antes de la Ley de Garantías, es decir, antes del 31 de enero, eso era lo que tenían que hacer, porque si no, no podían contratar, luego eso no es motivo de preocupación, lo correcto es contratar antes de que llegue el límite; si contratasen después de que llegue a regir la Ley de Garantías así sí tienen problemas.

Entonces, si son conductas netamente disciplinarias van a la Procuraduría y serán investigados y sancionados; si pasan al terreno de lo delictivo ahí sí van a la Fiscalía.