El vallenato es uno de los géneros más importantes y representativos de Colombia. Muchas agrupaciones y cantantes han llevado su nombre en alto y han traspasado fronteras.

Uno de esos es la agrupación icónica del vallenato, el Binomio de Oro, con una trayectoria exitosa. Por su escenario han pasado voces legendarias como Jorge Celedón, Alejandro Palacios, Rafael Orozco y Jean Carlos Centeno, este último recordado por su paso de 12 años entre finales de los 90 y comienzos del 2000.

Cortesía Festivallenato Directivos de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata con el acordeonero Israel Romero, en el acto de anuncio del homenaje a El Binomio de Oro.

Precisamente, con Centeno al micrófono, canciones como ‘Me vas a extrañar’, ‘Olvídala’, ‘Me ilusioné’, ‘Un osito dormilón’, ‘Realízame mis sueños’ y ‘No puedo olvidarla’ y se convirtieron en clásicos del género y en parte esencial de su carrera como solista.

En los últimos días, un video publicado por el cantante en Instagram desató rumores sobre su posible regreso a la agrupación. En él, felicitó al Binomio por el homenaje que recibirá en el Festival de la Leyenda Vallenata y envió un mensaje cargado de afecto y humor a Israel Romero, el “Pollo Irra”.

Cortesía El cantante Rafael Orozco y el acordeonero Israel Romero, fundaron el Binomio de Oro.

“Recibo con inmensa alegría y emoción la gran noticia de tu merecido Homenaje, ya era hora, pero fue en el tiempo de Dios, felicidades ‘Pollo Irra’ te quiero mucho mi negro. Si me aumentas $500.000 mil pesos regreso al Binomio. Tranquilo ‘pollo’ en cualquier momento volvemos a hacer historia pero que no sea el último baile, aún tenemos mucho que dar al folklore”, dijo.

Asimismo, Romero le contestó: “Tú nunca has salido del Binomio de Oro. Te esperamos, queremos que estés en tarima con nosotros en el homenaje. Aquí te amamos”.

Los fanáticos tomaron eso como una señal que podrían presentarse juntos en esa celebración de los 50 años, pero aún no han concretado alguna noticia.

Instagram jeankcenteno El Pollo Irra invitó a cantar a Jean Carlo Centeno en los 50 años del BInomio de Oro

¿Cuándo inició el Binomio de Oro?

El Binomio de Oro nació en 1976 en Valledupar, de la mano del cantante Rafael Orozco Maestre y el acordeonero Israel Romero, conocido como el “Pollo Irra”. La agrupación surgió con la idea de modernizar el vallenato tradicional, dándole un estilo más romántico y melódico que rápidamente conquistó al público dentro y fuera de Colombia.

En sus primeros años, el grupo alcanzó gran popularidad gracias a temas como La creciente, Momentos de amor y Bonita. Durante la década de los 80 y principios de los 90, bajo la voz inconfundible de Orozco, el Binomio de Oro se consolidó como uno de los máximos exponentes del género, llevando su música a países como Venezuela, México y Estados Unidos.

Tras el asesinato de Rafael Orozco en 1992, Israel Romero continuó liderando la agrupación, incorporando nuevas voces que también dejaron huella.