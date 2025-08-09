El cantante Daddy Yankee cambia de nombre… y no, no tiene nada que ver con el tema espiritual. La verdadera razón es el dinero.

Lea aquí: Shakira y Antonio De la Rúa fueron vistos juntos en un concierto de la barranquillera

El reguetonero puertorriqueño ha regresado a la música con Sonríele, pero ahora lo hace bajo el nombre de DY, dejando atrás el alias que lo convirtió en leyenda mundial. ¿El motivo? No quiere seguir compartiendo ganancias con su exesposa, Mireddys González.

El nombre “Daddy Yankee” está registrado como marca asociada a sus empresas, las mismas que comparte con su ex y su excuñada, y que están en plena disputa legal. Eso significa que cada vez que usaba ese nombre, debía repartir parte de lo que generaba. Para evitar más líos (y más repartos), decidió empezar de nuevo como DY. En redes ya lo dejó claro: nuevo nombre, nueva era.

Este DY viene con otra energía: más espiritual, más positivo, más enfocado. Aunque no ha confirmado si hará música cristiana, sus letras ahora hablan de fe, gratitud y superación personal, lejos del tono urbano que lo llevó a la cima del reguetón.

Y mientras su carrera toma un nuevo rumbo, la guerra legal no se detiene. Daddy Yankee acaba de presentar otra demanda contra Mireddys y su hermana, acusándolas de haber accedido sin autorización a correos y documentos de sus compañías… y de borrar información crucial justo cuando él intentaba recuperar el control.

Según sus abogados, ese acto de sabotaje afectó directamente su gira La Última Vuelta y la venta de su catálogo musical. Por eso ahora les exige 12 millones de dólares como compensación. Y eso se suma a una denuncia previa por el presunto desvío de más de 100 millones de dólares desde cuentas empresariales.

Le puede interesar: Tom Hanks recuerda con admiración al fallecido James Lovell, a quien encarnó en ‘Apolo 13’

Mientras tanto, DY sigue en lo suyo: enfocado en su nueva música, su nueva imagen y, sobre todo, en dejar atrás el pasado (y las deudas emocionales y económicas que venían con él). Daddy Yankee quedó atrás; DY llegó con una idea muy clara: esta vez, todo queda en casa.