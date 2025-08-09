Lo que parecía una historia cerrada hace más de una década acaba de sumar un inesperado capítulo. Durante la segunda noche del concierto Las Mujeres Ya No Lloran en el Kia Forum de Los Ángeles, Shakira sorprendió a sus fans con una compañía que pocos imaginaron volver a ver. Y es que Antonio de la Rúa, su expareja y exmánager, volvió a aparecer en su círculo más cercano.

Lejos de esconderse, De la Rúa se movió entre bastidores con credenciales oficiales de la gira, en un acceso reservado que lo ubicaba más como parte del equipo que como invitado ocasional. Además, sus hijos, fruto de una relación posterior, ingresaron junto a la cantante antes del espectáculo. Un detalle que, para muchos, confirma que su relación con Shakira ha entrado en una nueva etapa.

Shakira y Antonio se conocieron en el año 2000, cuando ella promocionaba ¿Dónde Están los Ladrones? en Argentina y él era hijo del entonces presidente Fernando de la Rúa. La conexión fue inmediata. En poco tiempo, su relación se transformó en una alianza personal y profesional. Antonio jugó un papel clave en la expansión internacional de la cantante, participando en estrategias que impulsaron álbumes como Laundry Service y Fijación Oral.

La historia de amor inspiró canciones, entre ellas Día de Enero. Aunque nunca se casaron, compartieron una década de vida y trabajo, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas y visibles de la música latina.

Del romance a la ruptura y la batalla legal

En 2010, la relación comenzó a desgastarse. La mezcla de negocios y vida personal dejó de ser un punto fuerte y, en 2011, anunciaron una “separación temporal” que en realidad ya estaba consumada. Ese mismo año, Shakira hizo pública su relación con Gerard Piqué, cerrando definitivamente su capítulo con De la Rúa.

La ruptura derivó en un conflicto judicial cuando, en 2012, Antonio demandó a la cantante por 100 millones de dólares, alegando que había sacrificado su carrera para impulsar la de ella y reclamando una parte de su fortuna. Shakira respondió acusándolo de uso indebido de fondos. El pleito terminó en 2013 con la desestimación de la demanda y un distanciamiento absoluto.

@cessarluna Antonio de la Rua en el show 2 de Shakira en L.A ♬ Underneath Your Clothes - Shakira

En los últimos meses, algunos rumores apuntaban a que el argentino se habría acercado nuevamente a la artista en el marco de su gira mundial. La reciente aparición en Los Ángeles, acreditado oficialmente y compartiendo un momento tan personal con Shakira y sus hijos, confirma que ese acercamiento ya es un hecho.

La reaparición de Antonio coincide con un momento crucial para la cantante, que planea extender su gira a Europa, incluyendo Barcelona, la ciudad que marcó uno de los capítulos más intensos y dolorosos de su vida.