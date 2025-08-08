Con su actuación en Fresno, California este jueves, en el Valley Children’s Stadium, la barranquillera Shakira cerró su exitosa gira por Norteamérica de la gira rompe-récords Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Lea aquí: Receta para preparar pollo en perejil: acompañe con arroz blanco o frijoles

Previo al show en Fresno, Shakira tomó la ciudad de Los Ángeles al inicio de la semana con dos conciertos seguidos y entradas totalmente agotadas en el SoFi Stadium, donde se convirtió en n la primera mujer artista latina en vender de forma consecutiva dos noches en el recinto, sumando un total de 90,000 fans. Los shows también contaron con el apoyo de sus amigos y colaboradores The Black Eyed Peas, con quienes Shakira interpretó por primera vez en vivo el sencillo “GIRL LIKE ME”.

El tour ‘Las Mujeres ya no Lloran’ de Shakira fue todo un éxito por Norteamérica.

Otros momentos destacados de los conciertos de Los Ángeles se incluyeron la primera interpretación de Shakira de “Men in This Town”, de su álbum She Wolf, inspirada por una campaña viral de sus fans, y la inclusión del clásico de los 90s “Si Te Vas”, una canción favorita tanto para los fans como para el equipo a lo largo de la gira. También presentó nuevos diseños hechos a la medida de Etro, Versace, Willy Chavarria, Balenciaga y Dario Mittman.

Todo un récord

La gira mundial de Shakira, “Las Mujeres Ya No Lloran”, ha sido un fenómeno global desde su inicio en febrero con una serie de conciertos que rompieron récords en latinoamérica. Ocupando el puesto número 2 en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, actualmente se posiciona como la gira latina más grande del 2025. En América latina y norteamérica, Shakira ha vendido la increíble cifra de 2.5 millones de entradas y ha recaudado casi $215 millones de dólares hasta el momento.

La etapa por norteamérica, con entradas totalmente agotadas, inició el 13 de mayo en Charlotte e incluyó varias noches en ciudades importantes como el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La gira también realizó paradas en Houston, Phoenix, Atlanta, Toronto, Detroit y otras ciudades.

Le puede interesar: Video: Así robaron a Maluma durante su concierto en México

A lo largo de 22 shows, Shakira demostró su energía característica con actuaciones de alto impacto, una coreografía deslumbrante, una producción dinámica, cambios de vestuario, pirotecnia y mucho más. Los invitados especiales durante esta etapa incluyeron a Pitbull, Rauw Alejandro, Wyclef Jean, Black Eyed Peas, Alejandro Sanz, Ozuna y Manuel Turizo.