Durante una reciente entrevista con Los 40 Colombia, el actor, cantante y empresario Juan Sebastián Quintero sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida sentimental, mencionando a Lina Tejeiro y Greeicy Rendón.

Cocine esta torta de plátano maduro con queso parmesano

Ana del Castillo se tatuó el rostro de Diomedes Díaz como muestra de admiración: “Me siento como su hija”

Jean Carlos Centeno ilusionó a los fans al hablar de su regreso al Binomio de Oro: “Que no sea el último baile”

Quintero aclaró que con Lina Tejeiro mantuvo un romance infantil cuando él tenía apenas 12 años, asegurando que fue una relación inocente y breve. En cuanto a Greeicy, recordó que estuvieron juntos durante un año y medio, describiendo esa etapa como una experiencia “muy linda” que terminó en buenos términos.

Cortesía Juan Quintero aclaró que con Lina Tejeiro mantuvo un romance infantil cuando él tenía apenas 12 años.

Asimismo, el artista incluso reveló que aún conserva una buena relación con ambas y que en varias ocasiones ha coincidido con Tejeiro en producciones televisivas, mientras que la última vez que vio a Greeicy fue cuando ella lo invitó a uno de sus conciertos, momento en el que conoció a Mike Bahía, a quien calificó como un “tipazo”.

Cortesía Juan Quintero y Greiicy Rendón estuvieron juntos durante un año y medio.

¿Cómo conoció Juan Sebastián Quintero a su esposa Johanna Fadul?

En medio de la conversación, Quintero aprovechó para compartir cómo conoció a Johanna Fadul, su actual esposa con la que lleva más de una década de matrimonio. El primer encuentro ocurrió en el año 2000, cuando él tenía 15 años y ella 18.

Contó que fascinado por su belleza, decidió invitarla al cine con ayuda de su padre, quien le dio el dinero para las entradas y la comida. Sin embargo, Fadul rechazó la propuesta y el contacto se perdió por un tiempo.

Narró que años después, el destino los volvió a reunir en Colombia y comenzaron a verse nuevamente.