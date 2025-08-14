Durante una reciente entrevista con Los 40 Colombia, el actor, cantante y empresario Juan Sebastián Quintero sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida sentimental, mencionando a Lina Tejeiro y Greeicy Rendón.
Quintero aclaró que con Lina Tejeiro mantuvo un romance infantil cuando él tenía apenas 12 años, asegurando que fue una relación inocente y breve. En cuanto a Greeicy, recordó que estuvieron juntos durante un año y medio, describiendo esa etapa como una experiencia “muy linda” que terminó en buenos términos.
Asimismo, el artista incluso reveló que aún conserva una buena relación con ambas y que en varias ocasiones ha coincidido con Tejeiro en producciones televisivas, mientras que la última vez que vio a Greeicy fue cuando ella lo invitó a uno de sus conciertos, momento en el que conoció a Mike Bahía, a quien calificó como un “tipazo”.
¿Cómo conoció Juan Sebastián Quintero a su esposa Johanna Fadul?
En medio de la conversación, Quintero aprovechó para compartir cómo conoció a Johanna Fadul, su actual esposa con la que lleva más de una década de matrimonio. El primer encuentro ocurrió en el año 2000, cuando él tenía 15 años y ella 18.
Contó que fascinado por su belleza, decidió invitarla al cine con ayuda de su padre, quien le dio el dinero para las entradas y la comida. Sin embargo, Fadul rechazó la propuesta y el contacto se perdió por un tiempo.
Narró que años después, el destino los volvió a reunir en Colombia y comenzaron a verse nuevamente.