A poco más de una semana del gran estreno de la primera parte de la segunda temporada de Merlina en Netflix, ya tenemos el primer adelanto de la segunda mitad compuesta también por cuatro episodios.

Con fecha de estreno el próximo 3 de septiembre, Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos.

Además, se reveló que para esta segunda parte estará invitada la superestrella de la música y actriz Lady Gaga, quien recientemente estrenó una canción de la serie, así como Frances O’Connor.

Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural.

Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.

Otra de las novedades es el regreso de Gwendoline Christie como Larissa Weems.

“Estaba muy emocionada de volver y trabajar otra vez con este maravilloso elenco y con la magnífica Jenna Ortega y el resto de nuestro brillante reparto”, le dijo Christie a Tudum. “Sentí que regresaba a un grupo de amigos que están todos en la cima de su carrera. Para mí es un verdadero placer ser parte de este mundo emocional, de este mundo imaginativo, y dar vida al personaje de Larissa Weems, a quien realmente adoro y en quien pensé mucho para traerla a la existencia”.

BERNARD WALSH/NETFLIX Wednesday. Gwendoline Christie as Principal Weems in episode 205 of Wednesday. Cr. Bernard Walsh/Netflix © 2025

“Cuando entramos a la sala de guionistas, estábamos decididos a traer de vuelta a Gwen”, dice el cocreador y showrunner Miles Millar. “El público se ha enamorado de la relación entre Wednesday y Weems… así que la traeremos de vuelta en la segunda mitad de la temporada de una forma muy especial, que es tan confrontativa como deliciosa”. El cocreador y showrunner Alfred Gough añade: “Nadie en nuestro mundo está realmente muerto del todo”.

Merlina, creada por Alfred Gough y Miles Millar, se estrenó en 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, alcanzando el puesto #1 en la lista de series en inglés más populares de todos los tiempos de Netflix y permaneciendo durante 20 semanas en el Top 10 Global. Basada en los personajes creados por Charles Addams y reinventada para una nueva generación.

La serie cautivó a los fans por su tono ingenioso, excéntrico y el encanto gótico de Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega. Merlina avivó un enorme fandom; ya que, los seguidores de Jenna Ortega pasaron de 9 millones a 37 millones durante el lanzamiento de la primera temporada.

La serie se ha convertido en un fenómeno cultural: desató un resurgimiento de la moda gótica, provocó que el maquillaje usado en la serie se agotara y catapultó la canción “Goo Goo Muck” de The Cramps con un aumento del 5,000% en reproducciones, cuatro décadas después de su lanzamiento.

La icónica escena del baile inspiró millones de recreaciones en TikTok usando la canción “Bloody Mary” de Lady Gaga, lo que generó un aumento del 1,800% en las reproducciones de Spotify y motivó a Lady Gaga a unirse como estrella invitada en la segunda temporada, la cual fue anunciada durante su impactante presentación en Netflix Tudum 2025.